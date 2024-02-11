جامعة حلوان تدعو منتسبيها للمشاركة في جائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الرابعة 2024

في ضوء رؤية مصر 2030 ورغبة في تحقيق التحسين والتطوير المستمر لرفع مستويات الأداء المؤسسي، تدعو جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة منتسبيها للمشاركة في جائزة مصر للتميز الحكومي التي تطلقها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث يتم تلقي الترشيحات للمشاركة في فئات الجائزة المؤسسية والفردية في دورتها الرابعة 2024 لتشجيع ودعم المزيد من النماذج الناجحة والممارسات الحكومية المتميزة وتحفيز روح التنافس للارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة والتميز بما ينعكس على تحسين جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية.

وتنطلق المسابقة في دورتها الرابعة لتحقيق التميز الريادي، وسعيا نحو تميز المؤسسات الحكومية المصرية لتكون ضمن أفضل النماذج العربية المبتكرة على صعيد الأفراد والقيادات والمؤسسات، وللوصول إلى نتائج ومستويات متقدمة في الأداء العام والأداء التنافسي، على الصعيد الدولي.

وعلى الراغبين في المشاركة في المسابقة استيفاء البيانات الآتية وهي: اسم المرشح باللغة العربية، باللغة الإنجليزية، اسم المنسق باللغة الإنجليزية والعربية، الجنس، رقم التليفون المحمول، البريد الإلكتروني الحكومي للمنسق، اسم الجهة الحكومية التابع لها، الوزارة أو الجامعة التابع لها، الفئة المطلوب الترشح للمشاركة بها، ويتم إرسال البيانات في موعد أقصاه (٥ أيام) حيث يكون الموعد النهائي لاستلام الترشيحات هو يوم ٢٠ فبراير ٢٠٢٤، وذلك على الرابط التالي:

President @ helwan. edu. eg

ويمكن الاطلاع على تفاصيل المسابقة من خلال هذا الرابط:

https:// egea. gov. eg/ Prizes. aspx

وتتيح وزارة التخطيط الخط الساخن للجائزة 19552 وذلك في حالة وجود أي استفسارات للمتقدمين.

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