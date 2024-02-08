الخميس 08 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جامعة حلوان تحصد 22 ميدالية في بطولة الكونغ فو بطولة الشهيد الرفاعي

جامعة حلوان
جامعة حلوان

 

حققت جامعة حلوان إنجازًا مشرفًا في بطولة الكونغ فو ضمن مسابقات بطولة الشهيد الرفاعي 51، حيث حصلت الجامعة على إجمالي 22 ميدالية.

وقد صرح الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة قائلًا: "نفخر بما حققه طلابنا من إنجاز رياضي مشرف في بطولة الكونغ فو، حيث حصلوا على 10 ميداليات ذهبية، و6 ميداليات فضية، و6 ميداليات برونزية. هذا الإنجاز يؤكد المستوى الرفيع الذي وصل إليه طلابنا في مجال الرياضة، ونتطلع لمزيد من الإنجازات في المستقبل".

وأضاف قنديل "أن هذه النتائج تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه إدارة الجامعة لرعاية النشاط الرياضي ودعم الطلاب لتحقيق إنجازات رياضية تليق باسم جامعة حلوان".

وفي الختام أشاد رئيس جامعة حلوان بالجهد الكبير الذي بذله الطلاب ومدربوهم من أجل تحقيق هذه النتائج المشرفة في البطولة.

هذا وقد تمت مشاركة الطلاب تحت إشراف كل من: الأستاذ هشام رفعت أمين عام الجامعة، الأستاذ محمد السيد جاد مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذ أيمن عبد العزيز مدير إدارة النشاط الرياضي.

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وفي سياق آخر وقعت كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان بروتوكول تعاون مع المؤسسة العربية لعلماء الشباب وذلك في ضوء تفعيل دور وحدة التطوير والبحوث بكلية الفنون التطبيقية والشراكة مع مؤسسات علمية ذات صلة بتطوير الصناعة، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وقام بتوقيع البروتوكول الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية، ورئيس مجلس إدارة وحدة البحوث والتطوير، والدكتور علاء عبدالله الصادق رئيس المؤسسة العربية لعلماء الشباب.

ويهدف البروتوكول لدعم التعاون في البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال والشركات الناشئة لدعم العلماء الشباب المصريين وتحقيقًا لتنسيق الجهود الوطنية من أجل المساهمة في دفع عجلة التنمية وإيجاد الحلول العلمية للمشاكل ذات الأولوية في سبيل تحقيق اقتصاد المعرفة وتنسيقا لجهود الجانبين في هذا المجال، وبناء القدرات لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة في جمهورية مصر العربية

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