الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جامعة حلوان تعلن استعدادها لاستقبال الطلاب فى الفصل الدراسى الثانى

رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان

أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، على استعداد الجامعة لاستقبال الطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني، وجاهزية المنشآت وتجهيزات الكليات وإعلان الجداول لمختلف البرامج الدراسية، والانتهاء من التجهيزات اللازمة بالمعامل وقاعات التدريس والمدرجات وكل أعمال الصيانة المطلوبة قبل بدء الدراسة، مؤكدًا أهمية تكاتف الجميع للنهوض بالجامعة وتطويرها والتعاون كفريق عمل واحد.

ووجّه قنديل بضرورة استكمال إعلان النتائج وتوفير كل المتطلبات التي تحتاجها الكليات، وتحديد كل الاحتياجات الخدمية واللوجستية المطلوبة للجامعة لتقديم أفضل الخدمات التعليمية، لتقديم تجربة تعليمية متميزة للطلاب، وتحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة لهم.

ودعا رئيس جامعة حلوان إلى ضرورة التنفيذ الفعال لخطة الأنشطة الطلابية مع بداية فعاليات الفصل الدراسي الثاني، بهدف تنمية الوعي واكتشاف المواهب الموجودة لدى طلاب الكليات المختلفة، وتحفيزهم لممارسة جميع الأنشطة العلمية والثقافية والرياضية والاجتماعية.

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طلاب جامعة حلوان في زيارة لصالون الشباب في دورته الرابعة والثلاثين

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السيد قنديل: التعاون مع الصناعة إحدى أولويات جامعة حلوان

وفي سياق آخر، وقعت كلية الصيدلة جامعة حلوان اتفاقية تعاون مع شركة براند إحدي الشركات المصرية الرائدة في صناعة مستحضرات التجميل من النباتات العطرية والمصادر الطبيعية، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة.

وقع بروتوكول التعاون عن كلية الصيدلة الدكتور سامح سرور، عميد للكلية، وعن مجلس شركة براند الرائدة في صناعة مستحضرات التجميل، الدكتور عزت سامي.

وتضمنت الاتفاقية تعهد كلية الصيدلة بتقديم المشورة العلمية فيما يتعلق بالشق التطبيقي للعاملين بالشركة والمساهمة في تطوير قدراتهم العملية، وإتاحة الفرصة للفنيين والعاملين بقطاع البحوث والتطوير بالشركة لإجراء بعض التجارب العملية في مختبرات كلية الصيدلة وكذا التعاون المشترك مع أعضاء هيئة التدريس بالكلية في أبحاث تطبيقية مشتركة تخدم الصناعة والتعاون للحصول على مشروعات بحثية مشتركة، وكذلك التعاون في تنظيم الأحداث العلمية مثل المؤتمرات والندوات وورش العمل.

كما اتفق الطرفان على إمكانية استضافة الشركة طلاب الكلية للتدريب على تصنيع مستحضرات التجميل، وكذلك بعض المكملات الغذائية والمنتجات الدوائية.

من جانبه، أكد الدكتور السيد قنديل أن التعاون مع الصناعة إحدي أولويات جامعة حلوان وهو محور أساسي في استراتيجية الجامعة، وأن الجامعة تدعم بقوة هذه الاتفاقية ومثلها من الاتفاقيات التي توطد التعاون مع الصناعة.

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