الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

طلاب جامعة حلوان في زيارة لصالون الشباب في دورته الرابعة والثلاثين

جامعة حلوان
جامعة حلوان

 

بعد انطلاق صالون الشباب في دورته الرابعة والثلاثين الذي ينظمه قطاع الفنون التشكيلية وزارة الثقافة، قام طلاب قسم الرسم والتصوير الزيتي بمركز الفنون التشكيلية بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان بزيارة صالون الشباب وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص الجامعة على إطلاع الشباب على الأفكار الجديدة والفنون والرسوم المتنوعة خاصة صالون الشباب الذي يمثل محاكاة لعدد من الفنانين بنفس الفئة العمرية، ويمكن لأي من الطلاب الهواة الانضمام لهذه الجولات والاستفادة منها، حيث يدعم الصالون الشباب ويحثهم على تقديم تجاربهم الفنية الشخصية من إبداع وتصميم وتنفيذ.

عقدت الزيارة ضمن مجموعة من الجولات الفنية لعدد من المعارض الفنية الثابتة مثل متحف الفن الحديث ومتحف محمود مختار والمتحف المصري، وأيضا المعارض المتغيرة والتي تتمثل في معارض الفنانين المعاصرين والتي تستمر لفترات محددة مثل معرض زياد بكير وقاعة الهناجر والقاعة المستديرة بقاعة نقابة الفنانين التشكيلين.

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السيد قنديل: التعاون مع الصناعة إحدى أولويات جامعة حلوان

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حصاد جامعة حلوان.. توقيع بروتوكولات تعاون مع النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والمؤسسة الصديقية

تقام هذه الجولات تحت إشراف الأستاذ هشام رفعت أمين عام الجامعة، الأستاذ محمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، الأستاذ منال السيد مدربة الرسم والتصوير، والأستاذ محمد عبد المنصف  الإخصائي الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

وفي سياق آخر وقعت كلية الصيدلة جامعة حلوان اتفاقية تعاون مع شركة براند إحدي الشركات المصرية الرائدة في صناعة مستحضرات التجميل من النباتات العطرية والمصادر الطبيعية، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.

وقع بروتوكول التعاون عن كلية الصيدلة الدكتور سامح سرور عميد للكلية، وعن مجلس شركة براند الرائدة في صناعة مستحضرات التجميل، الدكتور عزت سام

وتضمنت الاتفاقية تعهد كلية الصيدلة بتقديم المشورة العلمية فيما يتعلق بالشق التطبيقي للعاملين بالشركة والمساهمة في تطوير قدراتهم العملية، وإتاحة الفرصة للفنيين والعاملين بقطاع البحوث والتطوير بالشركة لإجراء بعض التجارب العملية في مختبرات كلية الصيدلة وكذا التعاون المشترك مع أعضاء هيئة التدريس بالكلية في أبحاث تطبيقية مشتركة تخدم الصناعة والتعاون للحصول على مشروعات بحثية مشتركة، وكذلك التعاون في تنظيم الأحداث العلمية مثل المؤتمرات والندوات وورش العمل.

جامعة حلوان الفنون التشكيلية وزارة الثقافة المتحف المصري قسم الرسم

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