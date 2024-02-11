الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جامعة حلوان تنظم معرض الفنون التشكيلية للهواة والمتخصصين تحت شعار لون حلمك من أجل مصر

جامعة حلوان
جامعة حلوان


تنظم أسرة من أجل مصر المركزية بجمعة حلوان  معرض الفنون التشكيلية للهواة والمتخصصين تحت شعار لون حلمك من أجل مصر، وذلك خلال يومى  الأربعاء والخميس الموافق 28-29 فبراير 2024 بمجمع الفنون والثقافة.

ويأتي المعرض تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالإضافة إلى إشراف الدكتور محمد حلمي رائد الأسرة، والأستاذ ياسر الجبالي مسؤول الأسرة.

ويهدف المعرض إلى تسليط الضوء على الإبداعات الفنية لطلاب الجامعة، وتنظيم ورش عمل للموهوبين لتنمية مهاراتهم قبل إقامة المعرض، بالإضافة إلى تسويق منتجاتهم الإبداعية من خلال استضافة شخصيات بارزة في مجال الفنون.

كما خصصت الجامعة جوائز نقدية للفائزين الأوائل، حيث يحصل المركز الأول على 6000 جنيه، والثاني 5000 جنيه، فيما يحصل المركز الثالث على 4000 جنيه، والرابع 3000 جنيه، أما الخامس  2000 جنيه، بالإضافة إلي 3 مراكز تشجيعية.

ويشارك في المعرض طلاب من كليات الفنون الجميلة، والتربية الفنية، والفنون التطبيقية، إلى جانب الطلاب الموهوبين في مجال الفنون.

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وفي سياق آخر أكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة علي جاهزية المنشآت وتجهيزات الكليات وإعلان الجداول لمختلف البرامج الدراسية، والانتهاء من التجهيزات اللازمة بالمعامل وقاعات التدريس والمدرجات وكافة أعمال الصيانة المطلوبة قبل بدء الدراسة، مؤكدًا أهمية تكاتف الجميع للنهوض بالجامعة وتطويرها والتعاون كفريق عمل واحد.

ووجه قنديل بضرورة استكمال إعلان النتائج وتوفير كافة المتطلبات التي تحتاجها الكليات، وتحديد كافة الاحتياجات الخدمية واللوجستية المطلوبة للجامعة لتقديم أفضل الخدمات التعليمية، لتقديم تجربة تعليمية متميزة للطلاب، وتحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة لهم.

كما أكد ضرورة التنفيذ الفعال لخطة الأنشطة الطلابية مع بداية فعاليات الفصل الدراسي الثاني، بهدف تنمية الوعي واكتشاف المواهب الموجودة لدى طلاب الكليات المختلفة، وتحفيزهم لممارسة جميع الأنشطة العلمية والثقافية والرياضية والاجتماعية.

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