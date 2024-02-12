الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس جامعة حلوان يتفقد الجامعة الأهلية لمتابعة انتظام الدراسة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أجرى الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الأهلية، جولة تفقدية بالجامعة لمتابعة انتظام الدراسة، وسير العملية التعليمية مع بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023 / 2024، والذي انطلق يوم السبت 10 فبراير الجاري ويستمر حتى 30 من مايو 2024.

وتفقد رئيس الجامعة، المدرجات وقاعات التدريس، واطمأن على تواجد الطلاب وانتظامهم بالمدرجات وحضور المحاضرات طبقا للجداول المعلنة مسبقا.

وحرص رئيس الجامعة، على سؤال الطلاب عن احتياجاتهم وأى عقبات تواجههم، واستمع لاستفساراتهم والإجابة عليها، كما وجه بضرورة مراعاة تذليل كافة العقبات التى قد تؤثر سلبا على سير العملية التعليمية.

وأشار الدكتور قنديل، إلى أن الجامعة تسعى جاهدة لتوفير بيئة أكاديمية متكاملة تساعد الطلاب على التفوق والنجاح، وتحقيق الانضباط فى العملية التعليمية.

وأكد رئيس الجامعة، أن الإدارة تضع مصلحة الطالب نصب أعينها وتحرص على دعمه وتحفيزه للمشاركة الفاعلة في الأنشطة الطلابية المختلفة، من أجل صقل مهاراتهم وخبراتهم، وبما يسهم في تحقيق الانضباط والتميز في العملية التعليمية منذ اليوم الأول من بدء الدراسة.

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