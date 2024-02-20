الثلاثاء 20 فبراير 2024
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مصر

رئيس جامعة القاهرة يفتتح جناحًا جديدًا للعلاج الإشعاعى بالمعهد القومى للأورام

الخشت
الخشت

افتتح الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، جناحًا جديدًا للعلاج الإشعاعي بقسم علاج الأورام بالأشعة والطب النووي بالمعهد القومي للأورام، وذلك بحضور الدكتور محمد عبدالمعطي أبوسمرة عميد المعهد، ووكلاء المعهد ومدير المستشفى، والدكتور مدحت السباعي، والدكتور إيهاب خليل رئيس قسم الأشعة العلاجية والطب النووي، وعدد من رؤساء الأقسام والأساتذة والأطباء بالمعهد.

تطوير المنشآت الطبية للجامعة وزيادة السعة الاستيعابية لمستشفياتها

يأتي افتتاح جناح العلاج الإشعاعي في إطار استراتيجية جامعة القاهرة الهادفة إلى تطوير منشآتها الطبية وزيادة السعة الاستيعابية لمستشفياتها، واستمرارًا لسلسلة الإنجازات المُستمرة التي تُحققها في مشروع تطوير المستشفيات الجامعية كأحد المشروعات الكُبرى التي تنفذها وفق أحدث الوسائل والنُظم وبما يُحقق أهداف الجمهورية الجديدة.

وقال الدكتور محمد الخشت إن جناح العلاج الإشعاعي تم إنشاؤه وفق أحدث الوسائل والنُظم وطبقًا للمعايير الطبية العالمية، ويتضمن العديد من الأجهزة والوحدات الطبية، أهمها جهاز معجل خطي ثنائي الطاقة بأشعة X وخماسي الطاقة إلكترونات، والذي يُعد من أحدث الأجهزة العلاجية فى العالم، حيث يُتيح عمل 20 ألف جلسة إشعاع سنويًا بما يُمكن المعهد من علاج نحو ألف مريض أورام سنويًا، كما يتضمن الجناح غرفة للتحكم في الجهاز بواسطة الأطباء والفيزيائيين والفنيين، وغرفة مجهزة لاستقبال وانتظار المرضى الكبار والأطفال.

وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن جامعة القاهرة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المعهد القومي للأورام والمستشفيات التابعة له، ومنها إعادة تأهيل وتطوير المعهد بالكامل، والانتهاء من المستشفى الجنوبي للمعهد القومي للأورام وتطويره ورفع الطاقة الاستيعابية للمعهد بنسبة 50%، وتطوير وتوسعة مستشفى أورام الثدي بالتجمع الخامس، بالإضافة إلى المرحلة الأولى من المعهد القومي للأورام الجديد "500 500" بالشيخ زايد، بما يسهم في دعم الخدمة العلاجية لمرضى الأورام في مصر ويقلل من قوائم انتظار المرضى.

جامعة القاهرة لديها حاليًا 25 مستشفى فى مختلف التخصصات للكبار والأطفال وتعالج الأمراض النادرة

وقال إن جامعة القاهرة لديها حاليا 25 مستشفى في مختلف التخصصات للكبار والأطفال، وتعالج الأمراض النادرة، لافتًا إلى أن المعهد القومي للأورام بعد التوسع الكبير فيه مؤخرا أدى إلى زيادة الطاقة الاستيعابية به وأصبح قصر عيني جديدا، وذلك بفضل دعم الدولة والتبرعات التي يتم تلقيها عبر الحساب البنكي 777.

وأكد أن المعهد القومي للأورام له دور قومي في علاج مرضى الأورام، حيث يستوعب  25% من مجمل حالات الأورام على مستوى الجمهورية، ووفقا للأرقام فإن مستشفيات المعهد تستقبل سنويا ما يزيد على 350 ألف مريض، كما تجرى 12 ألف عملية جراحية سنويا، ويصل معدل تردد الحالات على العيادات وغرف العلاج الكيميائي والمعامل لحوالي 1400 مريض يوميا، وتصل تكلفة علاج مريض الأورام إلى 300 ألف جنيه في العام، خاصة إذا ما أدرجنا تكلفة العلاج الموجّه والإشعاعي والعمليات الجراحية.

واستمع إلى عرض من الدكتور محمد عبدالمعطي أبوسمرة عميد معهد الأورام، وأوضح خلاله أن استحداث جهاز المعجل الخطي يتم استخدامه في إعطاء العلاج الإشعاعي للمرضى، وهو من أحدث الأجهزة، حيث يعمل بطريقتين مختلفتين، ويستخدم الجرعات بالإشعاع بحيث تصل لأقصى جرعة ممكنة للورم فقط لدى المرضى دون الإضرار بالأنسجة المحيطة، مشيرًا إلى أن تكلفة الجهاز 2.2 مليون دولار بتبرع من البنك المركزي المصري.

من جانبه، قال الدكتور مدحت السباعي إن الإنجاز الذي يحدث في المعهد القومي للأورام في عهد الدكتور محمد الخشت يعد من الإنجازات المشهودة، ويعتبر تطورا كبيرا في مجال العلاج الإشعاعي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، موجهًا الشكر للدكتور الخشت على دعمه المستمر للمعهد ووجوده الدائم الذي يشعرهم بالفخر والمساندة.

جهاز المعجل الخطى يعد من أحدث الأجهزة ويخفض تكلفة العلاج بنسبة 75%

من جانبه، قال الدكتور إيهاب خليل إن جهاز المعجل الخطي يعد من أحدث الأجهزة، مشيرا إلى أنه يخفض تكلفة العلاج بنسبة 75%،‎ كما يعالج نحو 330 طفلا سنويا، ويقضي على قوائم الانتظار لمرضى العلاج الإشعاعي.

الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة للعلاج الإشعاع المعهد القومي للاورام الدكتور محمد عبد المعطي

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