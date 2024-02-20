مسؤول بـ"اليونسكو": نسعى لتعميم التجربة المصرية عن بنك المعرفة المصري للدول الأعضاء

قال مارك ويست مسئول فريق مستقبل التعليم والابتكار بقطاع التربية بمنظمة اليونسكو، إنه يجب نقل تجربة بنك المعرفة المصري للدول الأعضاء بالمنظمة، مُبديًا استعداده تنظيم زيارة لمصر لما يقرب من عشر دول من الأعضاء بمنظمة اليونسكو، خلال شهر مايو المقبل لتعظيم الاستفادة من التجربة المصرية الرائدة عن بنك المعرفة.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بشأن نقل التجربة المصرية عن بنك المعرفة المصري لمنظمة اليونسكو للعمل على الاستفادة منها وتعميمها على الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية، بحضور الدكتورة جينا الفقي القائم بأعمال رئيس الأكاديمية، الدكتورة عبير الشاطر مساعد وزير التعليم العالي للشون الفنية والمشرف على بنك المعرفة، وعلا لورنس مستشار بنك المعرفة، والدكتور شريف صلاح أخصائي برنامج التربية والترجمة باللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، ووفد من مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة، ومكتب اليونيسيف بالقاهرة، وفريق عمل بنك المعرفة، وأكاديمية البحث العلمي.

وأوضح ويست أن المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو كان قد اعتمد مشروع القرار الذي قدمه وفد مصر لدى المنظمة عن مبادرة "بنك المعرفة المصري".



بنك المعرفة يعد أحد النماذج الرائدة والمتميزة في إفريقيا والشرق الأوسط

وأكد أن بنك المعرفة يعد أحد النماذج الرائدة والمتميزة في إفريقيا والشرق الأوسط التي تهدف إلى تحقيق التطوير التقني في مجال التعليم وجعله أكثر شمولية، وتكوين أجيال من الطلاب والعلماء المزودين بالأدوات العلمية الضرورية التي تساعدهم على التعلم والتفكير والابتكار.

من جانبها، قالت الدكتورة جينا الفقي القائم بأعمال رئيس الأكاديمية إن الأكاديمية تعمل على وضع السياسات العلمية والتكنولوجية وإعداد الخطط التفصيلية لبرامج تطوير البحث العلمي والتنمية التكنولوجية في إطار الخطة الاستراتيجية القومية للبحث العلمي، وتوفير مُقومات وبرامج تنمية الموارد البشرية من العلماء والباحثين، مضيفة أن وفد منظمة اليونسكو جاء لمصر للتعرف على التجربة المصرية الرائدة لبنك المعرفة وأهدافه وما يُقدمه.

بدورها، أكدت الدكتورة عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية والمشرف على بنك المعرفة أن جميع العاملين في بنك المعرفة المصري بذلوا جهودا كبيرة من أجل النهوض بالبحث العلمي والارتقاء بجودة المحتوى المعرفي والوقوف على التطورات التي تشهدها الساحة الأكاديمية خلال السنوات الماضية.

بنك المعرفة أسهم في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية دوليًا

وأشارت إلى أن بنك المعرفة المصري أسهم في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية دوليًا، لافتة إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعمل على جعل بنك المعرفة منصة رائدة للتعليم العالي والبحث العلمي على مستوى العالم، وزيادة الإنتاجية البحثية بالجامعات والمراكز والهيئات البحثية المصرية.

وأوضح الدكتور شريف صلاح أخصائي برنامج التربية والترجمة باللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، أهمية بنك المعرفة باعتباره أحد التجارب المصرية الرائدة التي يُحتذى بها في الدول العربية والإفريقية، مشيرًا إلى ما يحمله بنك المعرفة من معلومات تُسهم في بناء قدرات التعليم قبل الجامعي والجامعي، إضافة إلى شموله لخدمة ذوي الهمم ما يُساعد على دعم تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المُستدامة.

ونوه إلى أن اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو هي حلقة الوصل الرئيسية والجهة الوطنية المنوطة بالتنسيق بين المنظمات الدولية المعنية بالتربية والعلوم والثقافة والجهات الوطنية ذات الصلة.

مصر تولي أهمية كبيرة للتعاون مع اليونسكو

من جهته، أكد الدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، أن مصر تولي أهمية كبيرة للتعاون مع اليونسكو، وتسعى إلى تعزيز هذا التعاون في كافة المجالات، بما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة وبناء مُجتمعات المعرفة.

واستعرض الاجتماع تاريخ ودور بنك المعرفة المصري (EKB) الذي تم إطلاقه عام 2016، تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بهدف بناء مجتمع أكثر معرفة ويكون قادرا على مواجهة تحديات القرن ال 21 للنهوض بالاقتصاد الوطني ودعم رؤية مصر 2030، إضافة إلى بدء المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي في اتخاذ خطوات جادة لتنفيذ هذا المشروع عن طريق القيام بزيارات محلية وأجنبية وذلك بعد دراسة احتياجات المجتمع المصري وسوق النشر العالمي.

كما يمنح بنك المعرفة المصري كل المصريين من كل الأعمار الفرصة للوصول إلى أكبر قدر من المعرفة والمحتوى الثقافي والعلمي سواء كان ذلك أساسي أو تطبيقي أو في مجال التكنولوجيا أو العلوم الإنسانية أو الإدارية، وكذا يحتوي بنك المعرفة المصري على كتب ثقافية لعموم الأشخاص، كما يتضمن كُتُبًا تستهدف الأطفال ويمكن استخدامها من خلال أجهزة الكمبيوتر والهواتف الخلوية الذكية والتابلت.

وثمن المشاركون في الاجتماع توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالاهتمام ببنك المعرفة المصري، كأحد أهم المشروعات القومية التي تُسهم في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة في مجال التعليم العالي والبحث العملي، حيث يوفر بنك المعرفة أكثر من 100 مليون مادة معرفية من أكثر من 1000 دار نشر دولية وإقليمية ومحلية، ما يمنح الباحثين والعلماء المصريين فرصة للاطلاع على أحدث الأبحاث والدراسات العلمية في مختلف المجالات.

وعلى هامش الاجتماع، تمت زيارة مركز البحث العلمي لخدمات الحوسبة السحابية والشبكات الحاسبية التابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.