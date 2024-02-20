رئيس جامعة مطروح: زيارة سفير الاتحاد الأوروبي تهدف لفتح آفاق تعاون جديدة

قال رئيس جامعة مطروح الدكتور مصطفى النجار، اليوم الثلاثاء، إن زيارة سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة كريستيان برجر، للجامعة تهدف إلى فتح آفاق جديدة للتعاون بين جامعة مطروح والجامعات الأوروبية في مختلف المجالات العلمية والأكاديمية، مؤكدًا حرص الجامعة على توطيد أواصر تلك العلاقات وتبادل الخبرات الأكاديمية.

بحث الاستفادة من التجربة الأوروبية في التعليم

وأوضح رئيس الجامعة في بيان اليوم الثلاثاء، أنه "استقبل سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وزوجته مارلينا برجر، خلال زيارته لمحافظة مطروح، وبحث معه سبل التعاون المشترك بين الجامعة وجامعات الاتحاد الأوروبي، والاستفادة من التجربة الأوروبية في التعليم".

وأهدى الدكتور مصطفى النجار، درع الجامعة لسفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، مثمنا حرصه على زيارة الجامعة.

من جانبه، أشاد سفير الاتحاد الأوروبي بالنظرة المستقبلية والجهود الكبيرة التي تبذل للنهوض بالجامعة والطلاب، وكذلك حجم الإنجازات التي تشهدها منشآت الجامعة، مشيرًا لأهمية دور جامعة مطروح في النهوض بالمجتمع.