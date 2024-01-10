الأربعاء 10 يناير 2024
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تحقيقات ومتابعات

مؤسسات دولية تشيد بدور مصر في تقديم المساعدات ودعم القضية الفلسطينية

القضية الفلسطينية
القضية الفلسطينية

الدور الذي تقوم به مصر في دعم القضية الفلسطينية يعد عنصرًا محوريًا في سياق الصراع العربي الإسرائيلي والسلام في الشرق الأوسط، ومنذ عقود تتبنى مصر موقفًا قويًا وثابتًا في دعم الشعب الفلسطيني وحقهم في الاستقلال والعيش بسلام في دولتهم المستقلة.

يعكس هذا الموضوع الصحفي تاريخية ومسؤولية مصر تجاه القضية الفلسطينية والجهود المتواصلة لتحقيق السلام في المنطقة، وبإشادة المؤسسات الدولية بدور مصر، يمكن أن يكون هذا الموضوع فرصة لاستعراض الجهود الحالية في سبيل دعم القضية الفلسطينية، وما تقدمه مصر من مساهمات وجهود لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وقد حظيت مصر بإشادات من مختلف المؤسسات العالمية والدولية لجهودها الرامية لدعم الشعب الفلسطيني وقضيتهم خلال الحرب الجارية، وخلال السطور التالية نستعرض ماذا قالت المؤسسات الدولية والعالم عن مساعدات مصر لفلسطين خلال الحرب الجارية؟

الرئيس الأمريكى جو بايدن

أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالدور التي قامت به مصر خلال الفترة الجارية لإدخال المساعدات لقطاع غزة، وأعرب بايدن عن شكره وتقديره لجهود القيادة المصرية نحو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

الأمين العام للأمم المتحدة 

ثمن أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، بدور مصر في محاولات إيصال المساعدات إلى غزة"، مشددًا على ضرورة تجنب استهداف المدارس في غزة، ووصف دعم مصر بأنه "حيوي" للغاية، وأكد أن المساعدات التي تقدمها مصر تأتي في وقت حرج.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

أشاد إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي بجهود مصر في دورها القيادي لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

قيادى بـ"مستقبل وطن": موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية فخر وشرف لكل المصريين

رئيس وزراء بريطانيا 

قدم ريشي سوناك رئيس وزراء بريطانيا، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على الجهود التي يبذلها لتوفير المساعدات الإنسانية الى غزة، وخلال لقاء سابق مع الرئيس عبد الفتاح السيسي تعهد سوناك بمساعدة مصر في جهودها.

الاتحاد الأوروبي

كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، ثمن دور مصر في الأحداث الجارية بفلسطين للحث على خفض التوتر في ضوء التطورات المتسارعة في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي وجه رسالة ترحيب ودعم لمصر لدعوتها إلى توصيل المساعدات الإنسانية الدولية عبر معبر رفح.

وزير الخارجية التركي

ثمن هاكان فيدان وزير الخارجية التركي، دور مصر في تنسيق وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب الفلسطيني.

مصر القضية الفلسطينية دعم القضية الفلسطينية دعم الشعب الفلسطيني الاتحاد الأوروبي رئيس وزراء بريطانيا

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