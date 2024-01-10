قيادى بـ"مستقبل وطن": موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية فخر وشرف لكل المصريين

قال عبدالله سعيد، أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، إن مصر تخوض معركة وطنية شريفة في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وحقن دماء الأبرياء، وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريفة.

وأوضح "سعيد"، في تصريحات له، أن المسار الذي اتخذته الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي يشرف كل مصري ونموذج للتضامن والتكامل العربي، ويعزز من ترابط الشعوب العربية ووحدة مصيرها.

موقف مصر الثابت والراسخ الداعم للقضية

وأشار "سعيد" إلى أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفلسطيني محمود عباس أبومازن يؤكد موقف مصر الثابت والراسخ الداعم للقضية والمتمسك بوقف إطلاق النار في غزة وإحلال السلام والأمن بالمنطقة، وأنها كانت وستظل القلب النابض للعروبة وحامية حمى الوطن العربي.

تحالف دولي بسياساتها القوية

وتابع: "لقد شكلت مصر تحالفًا دوليًا بسياساتها القوية الشفافة ساهم في تخفيف وطأة الحرب على غزة، وإدخال الكثير من المساعدات الإغاثية والغذائية.. ولن تترك مصر وشعبها القضية حتى حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على حقوقه المشروعة".

وأضاف أن القمة المرتقب عقدها اليوم بالعقبة بين الزعماء المصري والأردني والفلسطيني تستهدف التأكيد على الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وضرورة الوقف العاجل لإطلاق النار، والضغط على المجتمع الدولي للتحرك للحفاظ على أرواح الأبرياء من الفلسطينيين.

يذكر أن أكد رياض منصور، مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، أنه تمت الدعوة لاجتماع مفتوح لمجلس الأمن الجمعة المقبل، لوقف إطلاق النار ووقف التهجير القسري ومساعدة الشعب الفلطسيني.

وأضاف رياض، خلال مؤتمر صحفي عرضته القاهرة الإخبارية، أن المجموعة العربية ستتحدث خلال الجلسة أنه من الصعب الوصول لأهداف إذا لم يتم وقف إطلاق النار.