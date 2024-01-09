الثلاثاء 09 يناير 2024
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مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: دعونا لجلسة مفتوحة لمجلس الأمن الجمعة

رياض منصور
رياض منصور

أكد رياض منصور، مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، أنه تمت الدعوة لاجتماع مفتوح لمجلس الأمن الجمعة المقبل، لوقف إطلاق النار ووقف التهجير القسري ومساعدة الشعب الفلطسيني.

وأضاف رياض، خلال مؤتمر صحفي عرضته القاهرة الإخبارية، أن المجموعة العربية ستتحدث خلال الجلسة أنه من الصعب الوصول لأهداف إذا لم يتم وقف إطلاق النار.

وتابع أن وزير خارجية أمريكا، أنتوني بلينكن خلال جولته بالشرق الأوسط الحالية كل الأطراف العربية والأساسية كررت وطرحت وقف إطلاق النار أولًا، مؤكدًا أن العمل ليس على مستوى المجموعة العربية فقط، لكن على مستوى العواصم والهيئات القيادية العليا وهذا ما سيتم طرحه في قمة عدم الانحياز التي تحضرها 120 دولة وقمة الجنوب التي تحضرها 143 دولة. 

تكثيف الجهود لإقناع الولايات المتحدة بتغيير موقفها

وأشار إلى أنه يتم تكثيف الجهود للوصول للطرف الرئيسي وهو الولايات المتحدة؛ لأنها تمتلك حق الفيتو وتعطي الغطاء لإسرائيل أن تقوم بجرائمها، وعليها أن تلتحق بركب الدول الغربية وتدعو لوقف إطلاق النار.

رياض منصور الدعوة لاجتماع مفتوح مجلس الأمن يوم الجمعة لوقف إطلاق النار

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