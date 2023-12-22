الجمعة 22 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رياض منصور يكشف عن هدف إسرائيل من حربها على غزة

رياض منصور
رياض منصور

كشف رياض منصور، مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، عن هدف إسرائيل الحقيقي من حربها على قطاع غزة.

وأضاف مندوب فلسطين، خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع قرار بشأن توسيع نطاق المساعدات إلى غزة، نقلتها قناة “القاهرة الإخبارية"، أنه في الرابع من نوفمبر الماضي، قال نائب رئيس الإدارة المدنية الإسرائيلية: "إن كل من سيعود إلى هنا إن عاد أصلًا سيجد الأرض المحروقة لا منازل ولا زراعة ولا شي ليس لهولاء أي مستقبل".

وأوضح منصور أن هذا ليس سوى خطاب من جملة خطابات كثيرة تبين بشكل صادم ما نتعامل معه، في ما يعد محاولة لتدمير شعبنا وتشريده لأبد الأبدين من أرضه، ذلك هو هدف إسرائيل، تلك هي غايتها الحقيقية لا مستقبل للفلسطينيين في فلسطين، لهذا السبب تقصف إسرائيل كل شخص في كل مكان وتقصف كل شيء في كل مكان لذلك تستهدف البيوت والمشافي والمدارس والمخابز والحقول وشبكات المياة لكي يصبح البقاء مستحيلا وأصبح مستحيلا.

وتابع: "لذلك تستهدف إسرائيل مواقع غزة التي تعد شواهد على تاريخها القديم وجذور أرضنا من مساجدنا وكنائسنا العتيقة، لنصبنا التاريخية ولمعالمنا، كما تستهدف أيضًا الرواة الذين يحكون حيوات شعبنا ومعاناته وموته بما في ذلك الصحفيون الذين ينقلون للعالم الحقيقة بشأن القتل، وبشأن هذا الظلم المبين الذي لا يطاق، والذي لطالما نأى تحت وطأته الشعب الفلسطيني".

وواصل: "لكن هدفها ليس الماضي والحاضر فحسب، وإنما المستقبل أيضًا، لذلك يستهدف الاحتلال أطباءنا ومهندسينا وشعراءنا وجامعيينا وفنانينا، لذلك يدمر مدننا وقرانا ويستهدف جامعاتنا ومؤسساتنا الثقافية، ويقتل أطفالنا ويروعهم ويصدمهم ويشوه مستقبلهم ويزرع فيه ندوبا لا تنتهي".

مندوب فلسطين قطاع غزة إسرائيل القاهرة الإخبارية مجلس الأمن

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