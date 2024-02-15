"قوى عاملة النواب": لقاء الرئيس السيسي ونظيره التركي صفحة جديدة في العلاقات

قال النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للقاهرة، ولقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي، يُعد بداية صفحة جديدة في العلاقات المصرية التركية، لتعزيز التعاون في مختلف المجالات بين البلدين خاصة الملف الاقتصادي بزيادة التبادل التجاري ليصل إلى 20 مليار دولار وزيادة الفرص الاستثمارية الصناعية، حيث تعتبر تركيا أكبر دولة تستقبل صادرات مصرية، والتي بلغت العام الماضي 3 مليارات دولار.

وأضاف "عبدالفضيل"، أن هذه الزيارة تأتي بعد 11 عامًا من آخر زيارة بين رئيسي البلدين، في ظل رغبة مصر وتركيا للنهوض بالعلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بينهما، مما يجعل ذلك ضروريًا أكثر من أي وقتٍ مضى خاصة في ظل التحديات التي تواجه المنطقة.

وأشاد رئيس قوي عاملة النواب، بتوقيع الرئيس السيسي ونظيره التركي الإعلان المشترك حول إعادة تشكيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، مشيرًا إلى أن تجربة تركيا الاقتصادية التي استفاد منها الاتحاد الأوروبي يمكن أن تكون ذات فائدة، مؤكدًا أن مصر وتركيا من أهم الدول المطلة على البحر المتوسط، ما يسهم في فتح أبواب كثيرة للتعاون بينهما في مياه المتوسط.

وأشار رئيس قوى عاملة النواب، إلى أن لقاء الرئيسين جاء لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، حيث تطرقت القمة بين الرئيسين السيسي وأردوغان، إلى الأوضاع في غزة، والجهود التي تبذلها مصر للتوصل إلي وقف لإطلاق النار وتحقيق التهدئة حقنًا لدماء أشقائنا في فلسطين، واستمرار نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني.