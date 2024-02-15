الخميس 15 فبراير 2024
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سياسي

طلب إحاطة بشأن تثبيت عمال اليومية بهيئة المجتمعات العمرانية على درجات مالية

النائب أحمد أبو
النائب أحمد أبو زيد

قدم النائب أحمد أبو زيد، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة موجه إلى الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بشأن تثبيت عدد "4600 عامل يعملون بنظام اليومية العارضة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ عام 2007" على درجات مالية.

وأوضح النائب أحمد أبو زيد، في طلب الاحاطة، أن هؤلاء العمال وعددهم ( 4600 عامل ) يعملون بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ عام 2007 أي منذ ما يقرب من 16 عامًا بنظام اليومية العارضة ويتقاضون أدنى المرتبات والأجر الأساسي لا يتخطى مبلغ 159 جنيهًا، ويعيشون دون مظلة اجتماعية أو تأمين صحى، وليس لهم إجازات، مشيرًا إلى أنه تلقى العديد من الشكاوى بشأن هؤلاء العمال لتقنين أوضاعهم وتثبيتهم على درجات مالية لتحقيق الاستقرار الوظيفي ومراعاة البعد الاجتماعي للعاملين وأسرهم.

وأضاف أن هؤلاء العمال طالبوا على مدار السنوات السابقة بتقنين أوضاعهم واستقرار أحوالهم الوظيفية وتثبيتهم على درجات مالية وحتى الآن دون أي استجابة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة على الجميع ومرتب العامل منهم لا يتجاوز الـ 4000 جنيه شهريًا في حالة أنه يعمل طوال الشهر دون إجازة أو غياب، وهذا المبلغ لا يكفي متطلبات أسرته المعيشية، في حين أن لهم أبناء في مراحل التعليم المختلفة وعليهم التزامات معيشية.

تثبيت العمالة على درجات مالية

وطالب النائب أحمد أبو زيد، الحكومة بسرعة تثبيت العمال بنظام اليومية العارضة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على درجات مالية، وتحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لهم، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير كل وسائل وآليات الحماية الاجتماعية للعاملين بالدولة.

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