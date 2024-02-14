محافظ قنا بـ"النواب": نتعهد بتوفير السكر المطلوب للمواطنين

تعهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بتوفير كميات السكر المطلوبة من المواطنين في قنا، مؤكدًا بأننا استطعنا توصيل كميات كبيرة في القري والنجوع في عموم مراكزالمحافظه، وان هناك توجيهات من القيادة السياسية بتوفير السلع الاستراتيجيه للمواطنين، ويتم تنفيذها بكل دقة،وأي نائب يحتاج كميه من السكر في أي قرية سنوفرها فورا بالتعاون مع مديرية التموين بقنا.

وأضاف أشرف الداودي خلال اجتماع لجنه الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس احمد السجيني، لمناقشة 15 طلب إحاطة، مقدم من الهيئة البرلمانية لمحافظة قنا، بأن المحافظة وزعت 500 طن علي المواطنين، ومستعدين لتلبية كل الاحتياجات منوها بأن الازمه سببها ظواهر سلبيه من المواطنين، ورصدنا عدة تجاوزات سببها جشع من التجار وظواهر غير طبيعيه من المواطنين وقررت تكليف المحافظة مع إدارة التموين في توزيع جميع الكميات المطلوبه بقنا.

من جهته أكد حسن القط وكيل وزارة التموين بقنا، بأن هناك إجراءات صارمة أقرها اللواء أشرف الداودي محافظ قنا لضمان عدالة التوزيع السلع الغذائيه، وعلي رأسها سلعة السكر للمواطنين بالقري والنجوع بمراكز قنا.

وأضاف وكيل تموين قنا بأن المحافظ وفر جميع احتياجات المحافظة من السكر، وهناك متابعه يوميه مع شكاوي المواطنين وأمرالمحافظ عربات متنقله بجانب المنافذ تقوم بتوزيع السكر بمراقبة التموين.

ولفت وكيل وزارة التموين بأن محافظة قنا من اقل المحافظات التي وجدت بها شكاوي نقص السكر بفضل استراتيجيه المحافظ في ضبط الأسواق وتوفير كميات كبيرة من السكر تكفي احتياجات المواطنين وان القادم افضل، وهناك خطط توزيع اعتمدتها المحافظة سيتم التوزيع من خلالها خلال الأيام القادمه قبيل الشهر الفضيل.