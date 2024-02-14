العامة للبترول: الهيئة تعمل على تأمين احتياجات السوق المحلي للمنتجات البترولية

قال علاء البطل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول، إن الهيئة تعمل على تأمين احتياجات السوق المحلي للمنتجات البترولية لكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، وعلى الرغم من التحديات التى يشهدها العالم أجمع وانعكس تداعياتها على الأوضاع فى مختلف الدول، إلا أن العمل يسير على قدم وساق لتوفير احتياجات السوق من المنتجات البترولية.

الهيئة تعمل فى ظروف استثنائية

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول، إلى أن الأوضاع الحالية حرجة، والهيئة تعمل فى ظروف استثنائية، وحققت نتائج إيجابية على الرغم من هذه التحديات بفضل الدعم الكبير الذى تحظى به والتنسيق مع الوزارات المعنية خلال الفترة الاخيرة، متابعا:" نسير بخطى ثابتة فى ظل التحديات العالمية والظروف العالمية للبترول ونعمل على تأمين احتياجات السوق المحلى كأولوية لدى الهيئة".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة لمناقشة حساب ختامي ديوان عام وزارة البترول للعام المالى 2022/2023.

واستعرض أشرف قطب، رئيس قطاع الشئون المالية بوزارة البترول، الحساب الختامي موازنة ديوان عام وزارة البترول والثروة المعدنية للسنة المالية 2022/ 23، موضحا أن حجم الإيرادات بلغ 12 مليارا و619 ألف جنيه، وإجمالي المصروفات 270 مليونا 359 ألف جنيه، وحققت الوزارة فائضًا بلغ 12.3 مليار جنيه.

وقال أشرف قطب: "شملت المصروفات فيما يخص الباب الأول أجور وتعويضات العاملين 146 ألف جنيه".

تفاصيل الرقم الخاص بالأجور

وتساءل أعضاء اللجنة عن تفاصيل الرقم الخاص بالأجور والتعويضات الوارد بالحساب الختامي الذي بلغ 146 ألف جنيه خلال العام المالي 2022/ 2023، حيث قال النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة: "هل كل العاملين فى الوزارة يتقاضون في العام أجورًا وتعويضات بـ146 ألف جنيه فقط".

وعلق رئيس قطاع الشئون المالية بوزارة البترول؛ قائلا: "الوزارة بها تقريبا 600 عامل، جميعهم منتدبون عدا موظف واحد فقط على قوة الوزارة؛ والشركات هي التي تتحمل رواتب العاملين المنتدبين لديوان عام الوزارة، في خطوة الغرض منها التيسير على كاهل الموازنة العامة للدولة".