"اقتراحات البرلمان" توافق على إنشاء مستشفى إدكو الجديدة وإدارة تعليمية بالبحيرة

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبدالله زين الدين، بشأن تخصيص مساحة ٣,٦١ فدان (١٥,١٦٢م) بمنطقة امتداد شمال غرب المدينة لإنشاء مستشفى إدكو الجديدة بمحافظة البحيرة.

وجاء في اقتراح النائب محمد زين الدين أن إنشاء مستشفى إدكو الجديدة يأتي متماشيًا مع استعداد محافظة البحيرة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي باستكمال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في ربوع مصر رغم التحديات الاقتصادية العالمية، لتوفير رعاية صحية متكاملة، موضحًا أنه تم توفير موقع جديد لإنشاء المستشفى بمنطقة امتداد شمال غرب المدينة بمساحة ٣,٦١ فدان (١٥,١٦٢م).

مدينة إدكو

وأشار النائب إلى أن مدينة إدكو بها مستشفى واحد والمنوط به استقبال جميع حالات حوادث الطرق، وخاصة الطريق الدولى الساحلي وحالات أهل المدينة الحرجة، بالإضافة إلى أن المستشفى الموجود حاليًا بعد المعاينة لا يصلح لدخول منظومة التأمين الصحي الشامل.

تخصيص الأرض

ومن جانبه، أبدى كامل غطاس، السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، الموافقة على تخصيص الأرض في حال معاينة مديرية الشئون الصحية بالبحيرة والموافقة عليها.

وأعلن الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، موافقته على المقترح، وأنه على استعداد تام للبدء في استكمال إجراءات تخصيص الأرض لتكون جاهزة عند دخول محافظة البحيرة منظومة التأمين الصحي الشامل.

كما وافقت اللجنة على اقتراح برغبة آخر مقدم من النائب محمد زين الدين، بشأن دعم وتوريد مستشفى إدكو بمحافظة البحيرة، بجهاز الرنين المغناطيسي MRI، وذلك بعد موافقة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، نظرًا لكثرة عدد الحالات المترددة على المستشفى.

وعقب ممثل وزارة الصحة بأن الموضوع متوقف على التوريدات وتوفير الدولار، وفي حال وصول الأجهزة فإن محافظة البحيرة لها جهازان واحد في إدكو، والثاني حسب التوزيع الجغرافي.

كما وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب على الاقتراح برغبة بشأن تخصيص أرض وحدة الدفاع المدني القديمة "المطافي" بشارع الجبانة لإنشاء إدارة تعليمية بمركز ومدينة إدكو بمحافظة البحيرة، حيث إن المبنى القائم حاليًا جزء مستقطع من مدرسة.

وجاء في الاقتراح المقدم من النائب محمد زين الدين، أن الإدارة التعليمية بإدكو تضم أكثر من 80 مدرسة، وتعاني عدم الاستقرار، ولا يوجد لها مقر مستقل، ولذلك تقوم باستغلال أجزاء كبيرة من بعض المدارس، وكذلك مخازن الإدارة مؤجرة في أماكن متفرقة بالمدينة، الأمر الذى يؤثر بالسلب على سير العملية التعليمية برمتها، نظرًا لصعوبة المتابعة والرقابة والإشراف على هذه الفروع المتناثرة.

من جانبه، وافق كامل غطاس، السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، على تخصيص الأرض لصالح هيئة الأبنية التعليمية.

ورحب الدكتور خالد الدقلة، مدير عام التعليم بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة، بالاقتراح برغبة.