توصية برلمانية بتوفير "البترول" وحدة قسطرة القلب بمستشفى إدكو

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة رشا رمضان، وكيل اللجنة طلب الإحاطة المقدم من محمد عبد الله زين الدين، بشأن توضيح أسباب عدم إنشاء مرصد بيئى بمدينة إدكو بالبحيرة وربطه بالشبكة القومية للرصد البيئي داخل مصر.

واستعرض النائب طلب الإحاطة، مؤكدا أن الغرض من إنشاء المرصد البيئي، الهدف منه قياس نسب التلوث والانبعاثات الناجمة من المشروعات التي تقوم بها شركات البترول العاملة بنطاق إدكو بمحافظة البحيرة "شركة بريتش بتروليم BP- شركة LING— شركة رشيد للبترول".

وحذر زين الدين من أن الانبعاثات الصادرة عن شركات البترول العاملة في نطاق إدكو تؤثر سلبًا على المواطنين، مشيرا إلى أن عدم تنفيذ مرصد الرصد البيئي، سيزيد من خطورة الأمر على الصحة العامة.

إنشاء المرصد

أشار إلى أنه تقدم بالطلب أكثر من مرة، وتم التوافق على إنشاء المرصد مع وزارة البترول منذ ٣ سنوات، إلا أنه لم يتم التنفيذ حتى الآن.

وأكد أنه وفقا للنظم العالمية فإن المرصد البيئي مسئولية الشركات العاملة في قطاع البترول، لاسيما وأن الهدف منه الحفاظ على نظافة البيئة في ظل التغيرات المناخية.

المرصد البيئي

وتساءل النائب:“لماذا كل هذا التأخير ومن المسئول عن عدم إنشاء المرصد البيئي؟، مؤكدا أنه يأتي في ضوء الدور المجتمعي لشركات البترول”.

من جانبه أكد المهندس جمال فتحي، مستشار وزير البترول للسلامة والحماية البيئية، أن الانبعاثات الصادرة عن الشركات العاملة في نطاق إدكو أقل ما يمكن، وفقا لما تقوم به حماية البيئة.

أشار إلى أن كل القياسات التي قامت بها وزارة البيئة لم ترصد وجود أي مشكلات، مؤكدا أن هناك تعاون مع وزارة البيئة من خلال سيارات الرصد البيئي المتنقلة

فيما عقب النائب محمد عبد الله زين الدين، أن المخلفات كانت تلقى في البحر في الفترة من ٢٠٠٨ حتى ٢٠١٠ مما تسبب في موت الأسماك، مشيرا إلى أنه حتى اليوم بعض السيارات تلقي بالمخلفات الخاصة بشركات البترول تؤثر بشكل سلبي على الأراضي الزراعية.

من جانبها أكد ممثل وزارة البيئة، مواصلة الدور الرقابي، مشيرا إلى أنه في شهر مارس تم عمل رشد في شركة رشيد، حيث أظهرت القياسات المعملية أنها تخطت الأرقام المسموح به.

من جانبه، أكد خالد عبد المولى، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن ردود وزارة البيئة بشأن مراصد مواجهة التلوث غير محددة ولا يوجد فيها أي حلول حقيقية.

ووجه النائب، انتقادات حادة لوزارة البيئة، قائلا: لا تقوم بدورها الرقابي على النحو المطلوب.

وفي ختام الاجتماع أوصت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بعرض طلب النائب محمد زين الدين، بتوفير وحدة قسطرة القلب لمستشفى إدكو العام كمساهمة مجتمعية.