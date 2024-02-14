صحة قنا: توجيهات من المحافظ بإجراءات وقائية للحماية من الأمراض المتوطنة

أكد الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحه بقنا أن المحافظة تسير وفق خطة اعتمدها محافظة قنا في تقديم الخدمات الصحية والطبية والوقائيه للمواطنين في كل قرية ومراكز المحافظه وان هناك توجيهات يومية من اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، باتخاذ إجراءات وقائيه فوريه يتم تنفيذها علي أرض الواقع للوقايه من الأمراض المتوطنه وعلى رأسها الضنك والملاريا وغيرها من الأمراض.

وأضاف بدران خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب احمد السجيني، أثناء مناقشة طلب إحاطة مقدم من النائبة حنان عوض، الأول بشأن انتشار حمى الضنك بين المواطنين نتيجة عدم رش البعوض والنموس القارض، الذي انتشر في محافظة قنا، وخاصة بمركزي قوص، دشنا، أن حمي الضنك ظهرت بدأت في قنا 17 يوليو2023 وتم السيطرة عليها بفضل جهود الصحه والمحافظة وان البسبب هى ناموسه اسمها الزاعجه المصرية وان مرض الضنك موجود في 122 دولة ويعيش علي تجمعات المياه العذبه ولم يثبت حالة وفاة واحده في جمهوريه مصر العربيه بسبب حمي الضنك.



ولفت وكيل صحة قنا، بأن هناك تفتشات يومية تنفيذا لتعليمات محافظ قنا اللواء أشرف الداودى، بالرغم من أن محافظة قنا من المحافظات الطويله، متراميه الأطراف إلا أن استراتيجيه المحافظة تحتم علينا التواجد يوميا بالوحدات الصحيه لضمان وصول العلاج الي المواطنين.

وأكدت النائبه حنان عوض بأن حمي الضنك من أخطر الموضوعات ووزارة الصحة يقع عليها عبء الوقايه وهناك ركود في الترع والناموس شرس بينقل العدوى والأمراض المواطن بيتعذب ولابد من لجنه تمر علي الترع والمصارف لتطهيرها بصفه دوريه.