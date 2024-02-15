الخميس 15 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

رئيس صناعة النواب: تدشين مناطق حرة جديدة سيضاعف الطاقات الإنتاجية الموجهة للتصدير

النائب محمد مصطفى
النائب محمد مصطفى السلاب

أكد النائب محمد مصطفى السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن التوسع في تدشين مناطق صناعية حرة خطوة على الطريق السليم للنهوض بالصادرات المصرية وصولًا إلى المستهدفات الحكومية البالغة 145 مليار دولار بحلول 2030 وفقًا لوثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري.
 

طفرة في الصادرات


وأشار "السلاب" في بيان صحفي، اليوم الخميس، إلى أن تحقيق طفرة في الصادرات يرتبط في المقام الأول بمضاعفة القدرات الإنتاجية والصناعية التي لا يمكنها بمستوها الحالي الوفاء بمستهدفات التصدير الطموحة، وبالتالي فإن اتجاه الحكومة لتدشين مناطق صناعية حرة يوفر مساحات واسعة من الأراضي الصناعية المرفقة، ويسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية التي تستهدف الإنتاج لغرض التصدير في المقام الأول، ما يحقق نقلة نوعية كبيرة وملموسة في حجم الصادرات.
 

التعديلات الأخيرة لقانون الاستثمار


ونوه رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى المزايا النسبية التي تحصل عليها الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة وفقًا لقانون الاستثمار، حيث يتم إعفاء كل الأصول الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج اللازمة لمزاولة نشاط المشروع، وأيضًا صادرات وواردات المشروع من الرسوم الجمركية أو ضرائب على القيمة المضافة أو غيرها من الضرائب طوال فترة مزاولة النشاط.

ولفت إلى أن التعديلات الأخيرة لقانون الاستثمار العام الماضي سمحت بإضافة أنشطة جديدة للعمل بنظام المناطق الحرة، من بينها مجالات تصنيع البترول والأسمدة والحديد والصلب والصناعات كثيفة استهلاك الطاقة بشكل عام، ما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات في هذه القطاعات التي تملك مصر فيها فرصًا تصديرية واسعة.
 

وأشار إلى أنه يوجد في مصر حاليًا نحو 9 مناطق حرة عامة في العديد من المناطق القريبة من الموانئ البحرية والجوية لتيسير حركة الاستيراد والتصدير، لافتًا إلى أن خطة الحكومة حاليًا تستهدف إقامة 11 منطقة بجوار المدن الجديدة بمساحات تصل إلى 150 فدانًا لكل منطقة، وهو ما سيوفر مساحات شاسعة لإقامة مصانع تستهدف التصدير وفي مناطق جغرافية متنوعة، مطالبًا بسرعة التوصل لاتفاق بين وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على آليات التنفيذ والجدول الزمني لدخول تلك المناطق حيز التشغيل، مع ضرورة تبني خطة واضحة للترويج لتلك المناطق والمزايا النسبية فيها.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا بحضور وزير الإسكان ورئيس الهيئة العامة للاستثمار لمناقشة إنشاء مناطق حرة عامة جديدة بالمدن الجديدة، بهدف جذب الاستثمارات الصناعية لتعزيز الإنتاج من أجل التصدير، على أن يكون هناك نظام واضح للشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، سواءً في الالتزامات أو تقسيم العوائد.

ووجّه الدكتور مصطفى مدبولي الهيئة العامة للاستثمار بسرعة معاينة هذه الأراضي المطروحة، والعمل على جذب شركات أجنبية كبرى، واستثمارات ذات رأسمال كبير، على أن يتم ذلك وفق معايير تحقق مستهدفاتنا.

النائب محمد مصطفى السلاب لجنة الصناعة بمجلس النواب مناطق صناعية حرة الصادرات المصرية التوجهات الاستراتيجية

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