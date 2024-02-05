"إكسترا نيوز" تستعرض أبرز المواقع المقترحة لإقامة مناطق صناعية حرة (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، تقريرًا عن المواقع المقترحة لإقامة مناطق صناعية حرة في أنحاء الجمهورية، وذلك إطار دعم الدولة للاستثمار والحرص على جذب استثمارات جديدة، خاصةً في قطاع الصناعة.

المواقع المقترحة لإقامة مناطق صناعية حرة

الأماكن المستهدف سرعة تنميتها لإنشاء مناطق حرة عامة تبلغ نحو 150 فدانًا لكل منطقة.

تتضمن 140 فدانًا شرق مدينة العاشر من رمضان و115 فدانًا بالمنطقة الجنوبية لمدينة العلمين الجديدة.

تتضمن 115 فدانًا بمنطقة المطورين في مدينة السادات و150 فدانًا بمدينة برج العرب الجديدة.

تتضمن 150 فدانًا بالمنطقة الصناعية غرب مدينة أكتوبر الجديدة و150 فدانًا بمدينة العبور الجديدة.

تتضمن 150 فدانًا بالمنطقة الصناعية الجديدة في التوسعات الجنوبية لمدينة سوهاج الجديدة.

تتضمن 132 فدانًا بالحي الصناعي ببني سويف الجديدة و150 فدانًا بالمنطقة الثانية الصناعية بامتداد أسوان الجديدة.

149 فدانًا بالمنطقة الصناعية بمدينة طيبة الجديدة و150 فدانًا بمدينة حدائق العاصمة.