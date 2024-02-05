خبير علاقات دولية يكشف جهود مصر الدبلوماسية لوقف العدوان على غزة

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن وزير الخارجية الفرنسي أشار إلى حرص دولته على تنسيق الروئ والجهود مع مصر في اتجاه الوقف المستدام لإطلاق النار، وتبادل المحتجزين في ضوء اتفاق مواقف الدولتين بضرورة منع توسع دائرة الصراع، وتفعيل حل الدولتين للتسوية الشاملة للقضية الفلسطينية واستعادة الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط.

وأضاف أحمد، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الوزير شدد على رفض مصر وفرنسا المطلق لأي إجراءات أو سياسات تهدف لتهجير الفلسطينيين من بلادهم، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير خارجية فرنسا أكدا أهمية الدور المحوري لوكالة الأونروا.

القاهرة مركز القرار ومفتاح التعامل مع كل التحديات

وأوضح خبير العلاقات الدولية، أن زيارة وزير الخارجية الفرنسي لمصر في بداية محطاته داخل الشرق الأوسط لها دلالات مهمة، حيث يؤكد محورية الدور المصري، فضلا عن كون القاهرة مركز القرار ومفتاح التعامل مع كل هذه التحديات والأزمات من خلال التنسيق والتشاور المستمر.

وأشار خبير العلاقات الدولية إلى أن الزيارة تعكس ثمار وجهود مصر في تغيير الكثير من المواقف الدولية، خاصة المواقف الأوروبية بشكل عام والمواقف الفرنسية بشكل خاص، منوهًا بأن فرنسا كانت منحازة في البداية إلى إسرائيل وكانت تتبنى مواقف مذبذبة، لكن الآن هناك تحول تجاه التقارب مع الرؤية المصرية في مختلف الأصعدة.