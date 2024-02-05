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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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في ذكرى وفاته.. محطات فنية في حياة الفنان الراحل عزت العلايلي (فيديو)

عزت العلايلي
عزت العلايلي

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان عزت العلايلي الذي توفي يوم الجمعة الخامس من فبراير عام 2021 عن عمر ناهز 86 عاما قدم خلالها العديد من الأعمال الفنية المميزة ما بين السينما والمسرح والإذاعة والتلفزيون لتصل إلى نحو 200 عمل فني. 

وُلد الفنان عزت العلايلي في 15 سبتمبر عام 1937 وعمل معدا لبرامج تلفزيونية لفترة قبل دخول مجال التمثيل، وبدأ أولى خطوات مسيرته الفنية عقب حصوله على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960، وكانت انطلاقته بفيلم رسالة من امرأة مجهولة عام 1962. 

أدوارًا بارزة في التلفزيون

جاء ذلك في تقرير عرضه برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، بعنوان "في ذكرى وفاته.. محطات فنية في حياة الفنان الراحل عزت العلايلي".

قدم عزت العلايلي العديد من الأعمال السينمائية، كما قدم أدوارا بارزة في التلفزيون منها رأس القطة، بوابة الحلواني، وقيد عائلي، كما حصل على العديد من الجوائز منها جائزة أحسن ممثل عن فيلم الطريق إلى إيلات، وحصل أيضا على تكريم وهران للفيلم العربي عام 2007.

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