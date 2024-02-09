سفير مصر لدى براج يؤكد التزام القاهرة الثابت بدعم القضية الفلسطينية

أكد السفير محمود عفيفي، سفير مصر لدى جمهورية التشيك، التزام مصر الثابت بدعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع سفراء المجموعة العربية في براج وعدد من سفراء الدول الإسلامية بوزير الخارجية التشيكي "يان ليبافسكي"، والذي تناول تطورات أزمة غزة وتداعياتها.

واستعرض السفير المصري، خلال اللقاء، موقف مصر من تطورات الأزمة والجهود الكبيرة التي تبذلها على كل المستويات من أجل احتوائها عبر السعي للوصول إلى وقف كامل لإطلاق النار، والوقوف أمام الانتهاكات الجسيمة المتعددة التي يتعرض لها سكان القطاع نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية، ومن بينها التهجير القسري للسكان.

التعامل بشكل عاجل مع الوضع الإنساني الحرج في قطاع غزة

ونوه بالجهود المصرية المكثفة لتأمين وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ومستدام للمتضررين، ومساندة عمل آلية الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية التي نص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2720 على إنشائها للتعامل بشكل عاجل مع الوضع الإنساني الحرج في قطاع غزة.

كما أشار السفير محمود عفيفي إلى محورية إلى التزام المجتمع الدولي بإعمال حل الدولتين وفقًا لمقررات الشرعية الدولية، والتطلع للحصول على تأييد جمهورية التشيك للخطوات اللازمة لتحقيق هذا الهدف، أخذًا في الاعتبار عضويتها أيضًا في الاتحاد الأوروبي، والذي يعد أحد الأطراف الرئيسية الفاعلة في ساحة العلاقات الدولية.

وذكرت وزارة الخارجية اليوم الجمعة- على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"- أن الوزير التشيكي أعرب عن تقديره للجهود الكبيرة والنشطة التي تبذلها مصر في التعامل مع هذه الأزمة، خاصةً على الصعيدين السياسي والإنساني.. مشيرًا إلى محورية الدور المصري في هذا الصدد على الصعيدين الإقليمي والدولي.