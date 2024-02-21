الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

كيف تدعم التعليم العالي الطلاب المبتكرين والنوابغ؟

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اولت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اهتماما كبيرًا بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ لدعم الطلاب الموهوبين والمبدعين بالجامعات المصرية،ومساعدتهم في إيجاد الدعم لمشاريعهم وابتكارتهم، حيث قام صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ التابع لوزارة التعليم العالي بتقديم مسابقات وبرامج تدريبية لهؤلاء الطلاب.

وقال الدكتور ضياء خليل مدير صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ،انه الصندوق يطلق العديد من البرامج التدريبية والدعم المالي للطلاب لخروج مشاريعك وابتكارتهم لسوق العمل، مشيرا إلي أنه تم اطلاق برنامج iGP  لدعم مشاريع التخرج الصناعية لطلاب الجامعات النابعة من احتياجات الصناعة وسوق العمل المصرية، وان هذا البرنامج  فرصة متميزة للطلاب للمساهمة في حل مشكلات الصناعة المصرية، واكتساب خبرات عملية قيّمة،  من خلال التعرف على مشكلات الصناعة الحقيقية المقدمة من الشركات وجهات الصناعة، والعمل على محاولة حلها من خلال مشاريع التخرج، وذلك بدعم مالي كامل من الصندوق يصل إلى (100 ألف جنيه)، وبدعم فني وتقني وهندسي من الشركات المشاركة حتى نهاية المشروع، فضلًا عن قيام الشركات الصناعية بتوفير كل ما هو متاح لديها من مرافق، ومعدات أو معامل للطلبة والمشرفين لتنفيذ المشروع على أكمل وجه.

 

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وأكد مدير صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ أن تم عمل بروتوكول تعاون بين التعليم العالي والتربية والتعليم بشأن اكتشاف وتأهيل الطلاب المبتكرين والنوابغ في مجالات العلوم والتكنولوجيا، مشيرا إلى أنه يعمل عي  رفع كفاءة فريق العمل من المنسقين والمعلمين القائمين بالمسابقات في المديريات، والإدارات التعليمية، ودعم الطلاب النوابغ والمبتكرين من خلال تقديم الدعم المادي لتطوير المشروعات الابتكارية المؤهلة للتصفيات على المستوى الدولي، ودعم مسابقة وطنية تضم مجموعة من المسابقات في كافة المجالات لتأهيلهم بالتصفيات المختلفة، بالإضافة إلى إنشاء ودعم نوادي الابتكار(I-Club) في المديريات والإدارات التعليمية والمدارس على مستوى الجمهورية، ودعم برامج تدريبية، وتوجيه وإرشاد الأفكار الابتكارية الموجودة لدى الطلاب، وتأهيلها للمنافسات المختلفة، بجانب دعم المعسكرات المؤهلة للاشتراك بالمسابقات الدولية للابتكار في العلوم والتكنولوجيا.

واضاف خليل انه تم عمل بروتوكول تعاون مع شركة أمازون ويب سيرفيسز (AWS) الرائدة عالميًّا في مجال الحوسبة السحابية؛ بهدف تقديم الدعم المتكامل للشركات الناشئة، والذي يُمكّنها من الاستفادة القصوى من مزايا الحوسبة السحابية، وذلك لتشجيع الطلاب ورواد الأعمال، وتطوير مشاريعهم الابتكارية من خلال تقديم الدعم وكافة الموارد التي يحتاجونها لتحويل أفكارهم إلى واقع ملموس؛ تنفيذًا للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 التي ترتكز في أحد محاورها على توفير بيئة محفزة وملهمة للشباب المبدع، وتشجيع ريادة الأعمال، وربط الابتكار بالصناعة الوطنية

الطلاب المبتكرين مجالات العلوم والتكنولوجيا التعليم العالي مسابقة وطنية للشركات الناشئة

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