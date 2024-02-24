السبت 24 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

عاجل.. تفاصيل مفاوضات الأهلى لخطف صفقة الزمالك المرتقبة الصيف المقبل

أحمد حسام مدافع الجونة
أحمد حسام مدافع الجونة

دخل أحمد حسام مدافع فريق الجونة دائرة اهتمامات مسئولي الأهلي تمهيدا لضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبل بعد قرار السويسري مارسيل كولر المدير الفني بالاستغناء عن محمود متولي لكثرة إصاباته العضلية.

وكشف مصدر داخل الأهلي، عن أن إدارة الاسكاوتنج برئاسة هاني رمزي رشحت أحمد حسام صفقة الزمالك المحتملة في الصيف، بعد تألقه مع الجونة على لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، بعد طلب كولر ضم مدافع مميز بخلاف محمد إسماعيل مدافع زد.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة، لـ"الدستور"، أن إدارة الأهلي بدأت تراقب اللاعب خاصة بعد تعثر انتقاله إلى الزمالك في الميركاتو الشتوي المنقضي بسبب وجود خلافات بين إدارة الجونة والزمالك لوجود مستحقات مالية متأخرة ونسبة إعادة البيع.

 ووأضح المصدر أن الاتفاق ينص على انتقال اللاعب على سبيل الإعارة للزمالك مقابل حصول الجونة على ثلاثة ملايين جنيه مع وجود بند بأحقية الأبيض في شراء اللاعب مقابل 7 ملايين جنيه في نهاية فترة الإعارة.

وينص الاتفاق على حصول الجونة على 2 مليون جنيه كحوافز إضافية حال تتويج اللاعب مع الزمالك ببطولتي الدوري وكأس مصر.

وفي نفس الوقت تمسك الجونة بالحصول على مليون جنيه من الزمالك عبارة عن مستحقات متأخرة للنادي الساحلي من انتقال نور السيد للزمالك منذ عام 2012، ما جمد الصفقة في الميركاتو الشتوي المنقضي.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب أبدي موافقته بشكل مبدئي على اللعب للأهلي بشرط إنهاء المفاوضات مع إدارة ناديه، خاصة أنه لا يحق له الانتقال لأي ناد إلا بموافقة إدارة الجونة.

بعثة الأهلي تغادر مطار كوماسي

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي برئاسة الدكتور مهند مجدي، عضو مجلس الإدارة، غادرت مطار كوماسي، أمس، في طريق عودتها إلى مصر، بعد الانتهاء من مباراة ميدياما.

وحقق الأهلي الفوز على ميدياما بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد بابا يارا، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الفريق الأول بنادي الأهلي قمة المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، وحسم تأهله إلى الدور ربع النهائي بعد أن لعب الأهلي أمام ميدياما في غانا في الجولة الخامسة، فيما يختتم مواجهاته في دور المجموعات بملاقاة يانج أفريكانز التنزاني في القاهرة.

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