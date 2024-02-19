الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الخطيب يوجه الدعوة إلى مجلس إدارة الزمالك لزيارة الأهلى

محمود الخطيب مع حسين
محمود الخطيب مع حسين لبيب

حرص محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي، على توجيه الدعوة إلى مجلس إدارة نادي الزمالك لزيارة القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك على هامش الزيارة التي أجراها مجلس إدارة الأهلي إلى نادي الزمالك ظهر اليوم.

وبدوره أكد الكابتن حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، اعتزازه وتقديره الشديد لدعوة الكابتن الخطيب، مؤكدًا أنها تعكس العلاقات الوطيدة بين الناديين.

ووجه محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء الشكر إلى مجلس إدارة نادي الزمالك على دعوته الكريمة لزيارة ناديه، وأعرب عن سعادته بحسن الاستقبال والاستضافة، مؤكدًا أن علاقة الأهلي بالزمالك تاريخية ووطيدة وقائمة على الاحترام المتبادل، وأنها ستظل راسخة وثابتة.

وأوضح الخطيب أن علاقة الأهلي بالزمالك متميزة، ليس من اليوم ولكن منذ نشأة الناديين قبل أكثر من 100 سنة، وهي العلاقة التي تمثل العنوان الرئيسي للرياضة المصرية.

الخطيب يهدي رئيس الزمالك درع وعلم الأهلي

وحرص الخطيب على إهداء درع وعلم الأهلي إلى حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، في بداية الزيارة التي أجراها مجلس الإدارة إلى القلعة البيضاء، ظهر اليوم.

وبدوره أهدى حسين لبيب، نظيره محمود الخطيب درع وعلم الزمالك، تأكيدًا على العلاقات القوية والوطيدة التي تجمع الناديين الكبيرين.

وشهدت الفترة الأخيرة، العديد من المواقف الإيجابية التي تعكس أواصر الحب والروح الطيبة بين الكيانات الرياضية الكبيرة التي تسهم في دعم ومساندة كل المنتخبات الوطنية.

محمود الخطيب مجلس إدارة الزمالك كابتن حسين لبيب مجلس إدارة الأهلى العامري فاروق

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