محمود الخطيب: نبذ التعصب واجب علينا ويجب التكاتف خلف الدولة المصرية

توجه محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بالشكر لإدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، على الدعوة التي تلقتها إدارة الأهلي لزيارة مقر القلعة البيضاء.

ووصل الخطيب منذ قليل لمقر نادي الزمالك، رفقة مجلس إدارة النادي الأهلي في زيارة ودية تلبية للدعوة التي تلقاها من إدارة القلعة البيضاء منذ فترة.

وقال الخطيب في الجلسة المنعقدة حاليًا بمقر الزمالك: "سعداء بالدعوة التي تلقيناها من إدارة الزمالك ولقاء الكابتن حسين لبيب، رئيس النادي، وأعضاء المجلس، أرحب بكل الحاضرين وبالنيابة عن مجلس الأهلي أشكر مجلس الزمالك على دعوته الكريمة لنا، والتي وصلتنا منذ فترة، ولكن ظروف وفاة العامري فاروق تسببت في تأجيل الزيارة".

وطالب الخطيب الشباب من جماهير ناديي الأهلي والزمالك بنبذ الكراهية والتعصب، مشددًا على أن علاقة الناديين طيبة ولها جذور قديمة واحترام متبادل، على الرغم من حدوث بعض الأمور غير المألوفة في بعض الفترات، ولكن هذا لم يؤثر على طبيعة العلاقة بين الناديين والممتدة لأكثر من 100 سنة وتمثل العنوان الرئيسي للرياضة المصرية.

وأضاف الخطيب: "وجود مجلس الأهلي في مقر الزمالك ما هو إلا حلقة من الحلقات التي بدأتها أجيال عظيمة سبقتنا، وأسست تلك العلاقة وحافظت عليها خلال السنوات الماضية"، مشيرًا إلى أن تاريخ الأهلي والزمالك الرياضي شاهد على مواقف كثيرة.

وأردف: "لابد من وجود احترام متبادل بين الناديين، نحن نلعب رياضة ونتنافس منافسة شريفة وكل نادي من حقه المشروع أن يحاول تحقيق الفوز، ولكن الانتصار الحقيقي هو الحفاظ على مصلحة مصر، ويتوجب علينا جميعًا نبذ التعصب والحفاظ على الروح الطيبة بين الجماهير المصرية وخاصة جماهير الأهلي والزمالك".

وأنهى الخطيب كلمته: "أدعو جماهر الأهلي والزمالك والإعلام الرياضي لإعلاء مصلحة مصر فوق كل شيء ونضعها أمام أعيننا، جميعنا نعرف أن بلدنا تخوض تحديات كبيرة منذ فترة وما زالت هذه التحديات مستمرة، وتحتاج لتكاتف كل الكيانات الكبيرة مثل الأهلي والزمالك وكل المؤسسات الوطنية في كل المجالات، ويجب أن نكون جميعًا يدا واحدة وفي صف واحد لمصلحة بلدنا خلف الدولة وقيادتها برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي".