الأحد 25 فبراير 2024
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مصر

مصدر بـ"التعليم" يكشف حقيقة جدول الثانوية العامة المتداول عبر السوشيال ميديا

الثانوية العامة
الثانوية العامة

علق مصدر مسئول بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على جدول  الثانوية العامة المتداول عبر صفحات السوشيال ميديا.

وقال المصدر، إن جدول الثانوية العامة المتداول غير صحيح، مشددًا على أنه لم يتم اعتماد أي جداول امتحانات سواء للثانوية العامة أو امتحانات الفصل الدراسي الثاني لباقي الصفوف الدراسية حتى الآن.

وأضاف المصدر، فى تصريح خاص، أن الوزارة تشكل لجنة لوضع جدول امتحانات الثانوية العامة، ومناقشته مع اتحاد طلاب مصر بصفته المتحدث الرسمي باسم الطلاب.

وأوضح المصدر، أنه بعد موافقة اتحاد طلاب مصر على جدول الثانوية العامة، سيتم اعتماده من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، وإعلانه لباقي الطلاب.

تعليمات هامة من "التعليم" بشأن الأوراق المطلوبة لاستمارة الثانوية العامة 2024

الأوراق والرسوم المطلوبة لامتحانات الثانوية العامة

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأوراق والرسوم المطلوبة لامتحانات الثانوية العامة 2024، وجاءت كالتالي:

١- تقديم الاستمارة الإلكترونية لامتحانات الثانوية العامة بكافة مشتملاتها.

٢- تقديم أصل شهادة ميلاد الطالب كمبيوتر.

٣- تقديم عدد ١ من صورة بطاقة الرقم القومي للطالب.

٤- تقديم عدد 3 صور حديثة للطالب مقاس 6*4 على أن تكون مطابقة للصورة الموجودة بالاستمارة الإلكترونية، ويدون عليها اسم الطالب كاملًا أسفل الصورة وخلفها وتختم بخاتم الشعار.

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٥- تقديم إيصال سداد رسوم دخول الامتحان وقدره 200 جنيه، بالإضافة إلى 10 جنيهات رسمًا إضافيًا للطلاب المتقدمين للامتحان للمرة الأولى أو الثانية.

٦- يجب أن يوقع الطالب وولي أمره على الإقرار المرفق بمشتملات الاستمارة بعدم حيازة المحمول أو أي أجهزة إلكترونية أخرى داخل اللجنة.

٧- تعتمد المدارس الاستمارات الإلكترونية ومشتملاتها.

٨- كما يجب أن يسدد الطالب مبلغ 20 جنيهًا نظير استخراج بيان رسوب للطالب الراسب.

٩- تعمل المدرسة على سداد المبلغ من خلال حوالة بريدية مجمعة لجميع الطلاب الراسبين.

جدير بالذكر، أن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023 /2024، تنطلق يوم 22 يونيو المقبل، على مستوى الجمهورية.

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