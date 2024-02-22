الخميس 22 فبراير 2024
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مصر

وفاة معلم بمحافظة البحر الأحمر أثناء اليوم الدراسي ونقيب المعلمين يوجه بمساندة أسرته

جريدة الدستور

تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إخطارًا من النقابة الفرعية للمعلمين بالبحر الأحمر، يفيد وفاة عصام عدلي فرج بقطر مُعلم بمدرسة النور للمكفوفين بالغردقة أثناء اليوم الدراسي نتيجة توقف مفاجئ لعضلة القلب طبقا للتقرير الطبى للمستشفى التى نقل إليها.

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وعلى الفور، كلف خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، نصر لمعي رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالبحر الأحمر، بمساندة أسرة المُعلم فى مصابهم الأليم خلال هذه الظروف الصعبة، وتلبية كل طلباتهم، وموجهًا بسرعة صرف مستحقات المعلم وتسليمها لأسرته.

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وتقدم الزناتي بخالص العزاء لأسرة المُعلم، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

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