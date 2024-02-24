السبت 24 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

وزير التربية ومحافظ المنوفية يفتتحان مدرسة المساعي المشكورة الإعدادية بعد تطويرها

الدكتور رضا حجازى
الدكتور رضا حجازى

افتتح الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، مدرسة المساعي المشكورة الإعدادية الجديدة (بنات) التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية بعد اجراء الصيانة الكاملة لها من إحلال وتجديد.
 

وقد رافق الوزير والمحافظ، أثناء الافتتاح، الأستاذ محمد موسى نائب المحافظ، واللواء محمد صلاح نائب رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والأستاذ خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، والأستاذ محمود الفولى مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، والدكتور محمود حجاج مدير عام الإدارة العامة للدعم والتواصل، والاستاذة وفاء صبحي مدير فرع الأبنية التعليمية بالمنوفية، والأستاذة ثريا منصور مدير عام الإدارة، والأستاذة نهي عبد الباقي مديرة المدرسة من خريجي المبادرة الرئاسية "١٠٠٠  مدير مدرسة..الدفعة الأولى"، والقيادات التعليمية والتنفيذية بالمحافظة.

وقد شهد الوزير والمحافظ عرضًا فنيًا لطالبات المدرسة، كما تفقدا المدرسة والتى يبلغ عدد فصولها  ١٦ فصلًا، وتضم عدد ٨٦٦ طالبة، كما تضم المدرسة معملًا للوسائط، ومكتبة ومسرح.

وتوجه الوزير والمحافظ، عقب ذلك، لزيارة مدرسة الجيل الجديد الدولية بشبين الكوم، وهي استثمار مشترك بين المحافظة والقطاع الخاص، حيث تعد إضافة لمنظومة التعليم بالمحافظة، وأول تجربة استثمارية لتنمية الموارد الذاتية، والاستفادة من الأصول غير المستغلة بالمحافظة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

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وقد صممت المدرسة وفقًا لأحدث التصميمات الحديثة للمدارس الدولية، ومقامة على مساحة ٥٢٠٠ م٢ ويبلغ إجمالي عدد الطلاب بها ١٢٢٤ طالبًا وطالبة، بمراحل التعليم الأساسي والثانوي.

وكان قد عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،، اجتماعًا مع السفير أوكا هيروشى سفير اليابان بالقاهرة، واللجنة التنفيذية المصغرة لمشروع المدارس المصرية اليابانية؛ لبحث تعزيز أوجه التعاون بين الوزارة والوكالة اليابانية للتعاون الدولى "جايكا"، واستعراض الوضع الحالى وخطط المرحلة المقبلة.

رضا حجازي وزير التربية والتعليم إبراهيم أبو ليمون الإعدادية الجديدة محمد موسى محمد صلاح

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