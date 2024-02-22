الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"المهنية للمعلمين" تقرر مد فتح باب التقدم للبرامج الرقمية لتغيير المسمى الوظيفى

الأكاديمية المهنية
الأكاديمية المهنية للمعلمين

قررت الأكاديمية المهنية للمعلمين التابعة لوزارة التربية والتعليم، مد فتح باب التقدم للبرامج الرقمية لتغيير المسمى الوظيفي على منصة المعلم للتدريب عن بعد، للمرشحين لعام 2023، وذلك من يوم الأحد 25 فبراير وحتى يوم الثلاثاء 27 فبراير.

خطوات التسجيل في حركة ترقيات المعلمين 2024 ومراحل الترقي

ووجهت أكاديمية المعلم، تعليمات مهمة للتقدم لتغيير المسمى الوظيفي، على أن يقوم المعلم بالتالي:

1- الدخول على الموقع الإلكتروني www.pat.edu.eg والاطلاع على الإعلان والشروط جيدًا.
2- حجز الحقيبة الرقمية والتي تمت برمجتها لتوافق تخصص المستهدف.
3- التأكد من كتابة رقم المحمول والبريد الإلكتروني بدقة، حيث يتم إرسال رسالة تأكيد من نظام الدفع الإلكتروني (فوري باي).

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حركة ترقيات المعلمين 2024 عبر الأكاديمية المهنية للمعلمين


4- الاطلاع على المادة المعرفية للحقيبة التدريبية جيدًا قبل حجز ميعاد الاختبار.
5- حجز مكان وميعاد الاختبار بالفرع التابع له المستهدف طبقًا للمواعيد المتاحة على المنصة في الميعاد الذي يتم حجزه بمعرفته.
6- يقوم المستهدف باحضار الأوراق التالية وتسليمها إلى الفرع التابع له: صحيفة احوال إلكترونية حديثة معتمدة - صورة بطاقة الرقم القومي سارية - طابع الشهيد - صورة إيصال سداد (فوري باي).
7- التزام المستهدف بجميع قواعد الاختبار الإلكتروني بالفرع التابع له وتنفيذ توجيهات المسئول عن قاعة الاختبار.

الاكاديمية المهنية للمعلمين منصة المعلم للتدريب عن بعد الحقيبة الرقمية نظام الدفع الإلكتروني المعلمين اختبارات الترقي

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