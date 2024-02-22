"المهنية للمعلمين" تقرر مد فتح باب التقدم للبرامج الرقمية لتغيير المسمى الوظيفى

قررت الأكاديمية المهنية للمعلمين التابعة لوزارة التربية والتعليم، مد فتح باب التقدم للبرامج الرقمية لتغيير المسمى الوظيفي على منصة المعلم للتدريب عن بعد، للمرشحين لعام 2023، وذلك من يوم الأحد 25 فبراير وحتى يوم الثلاثاء 27 فبراير.

ووجهت أكاديمية المعلم، تعليمات مهمة للتقدم لتغيير المسمى الوظيفي، على أن يقوم المعلم بالتالي:

1- الدخول على الموقع الإلكتروني www.pat.edu.eg والاطلاع على الإعلان والشروط جيدًا.

2- حجز الحقيبة الرقمية والتي تمت برمجتها لتوافق تخصص المستهدف.

3- التأكد من كتابة رقم المحمول والبريد الإلكتروني بدقة، حيث يتم إرسال رسالة تأكيد من نظام الدفع الإلكتروني (فوري باي).



4- الاطلاع على المادة المعرفية للحقيبة التدريبية جيدًا قبل حجز ميعاد الاختبار.

5- حجز مكان وميعاد الاختبار بالفرع التابع له المستهدف طبقًا للمواعيد المتاحة على المنصة في الميعاد الذي يتم حجزه بمعرفته.

6- يقوم المستهدف باحضار الأوراق التالية وتسليمها إلى الفرع التابع له: صحيفة احوال إلكترونية حديثة معتمدة - صورة بطاقة الرقم القومي سارية - طابع الشهيد - صورة إيصال سداد (فوري باي).

7- التزام المستهدف بجميع قواعد الاختبار الإلكتروني بالفرع التابع له وتنفيذ توجيهات المسئول عن قاعة الاختبار.