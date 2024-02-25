الأحد 25 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

تعليمات هامة من "التعليم" بشأن الأوراق المطلوبة لاستمارة الثانوية العامة 2024

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا إلى المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، بعدم إلزام طلاب الثانوية العامة المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024، عند تقديم الأوراق المطلوبة لاستمارة الثانوية العامة 2024، بشهادة ميلاد حديثة أو مائية.

وشدد الخطاب، المرسل للمديريات، حصلت “الدستور” على نسخة منه، بضرورة الاكتفاء بأي شهادة ميلاد رقم قومي للطالب واضحة البيانات حتى وإن كانت شهادة الميلاد المحفوظة بملف الطالب بالمدرسة، وذلك لعدم تحميل الطالب وولي أمره أعباء مالية أو مشقة.

آخر أخبار امتحانات الثانوية العامة 2024| جدول امتحانات الثانوية العامة

الأوراق والرسوم المطلوبة لامتحانات الثانوية العامة

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأوراق والرسوم المطلوبة لامتحانات الثانوية العامة 2024، وجاءت كالتالي:

 

١- تقديم الاستمارة الإلكترونية لامتحانات الثانوية العامة بكافة مشتملاتها.

 

٢- تقديم أصل شهادة ميلاد الطالب كمبيوتر.

 

٣- تقديم عدد (١) من صورة بطاقة الرقم القومي للطالب.

 

٤- تقديم عدد 3 صور حديثة للطالب مقاس 64 على أن تكون مطابقة للصورة الموجودة بالاستمارة الإلكترونية، ويدون عليها اسم الطالب كاملا أسفل الصورة وخلفها وتختم بخاتم الشعار.

txt

عاجل.. قرار وزارى بشأن تكليف رئيس عام امتحان شهادة الثانوية العامة ونائبه والمشرفين

٥- تقديم إيصال سداد رسوم دخول الامتحان وقدره 200 جنيه، بالإضافة إلى 10 جنيهات رسم إضافي للطلاب المتقدمين للامتحان للمرة الأولى أو الثانية.

 

٦- يجب أن يوقع الطالب وولي أمره على الإقرار المرفق بمشتملات الاستمارة بعدم حيازة المحمول أو أي أجهزة إلكترونية أخرى داخل اللجنة.

 

٧- تعتمد المدارس الاستمارات الإلكترونية ومشتملاتها.

 

٨- كما يجب أن يسدد الطالب مبلغ 20 جنيها نظير استخراج بيان رسوب للطالب الراسب.

 

٩- تعمل المدرسة على سداد المبلغ من خلال حوالة بريدية مجمعة لجميع الطلاب الراسبين.

 

جدير بالذكر، أن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/2024، تنطلق يوم 22 يونيو المقبل، على مستوى الجمهورية.

56
56
رقم قومي للطالب طلاب الثانوية العامة المديريات التعليمية استمارة الثانوية العامة عام الدراسي 2024 شهادة ميلاد الاستمارة الالكترونية لامتحانات الثانوية العامة

مواد متعلقة

محمد الباز يكتب: تحقيق بالوثائق الصحفية.. جريمة هيكل فى حق الإمبراطورة فوز ية

السندريلا والقديس.. مذكرات مكتشف سعاد حسني

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الجواهر.. الشيخ طنطاوى يفسر القرآن بالموسيقى والعلوم الطبيعية

أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال أسبوع.. إنفوجراف

رئيس الوزراء يشرح للمواطنين أسباب زيادة أسعار بعض الخدمات

حصاد الأزهر 2023.. عقيدة ثابتة وعزم لا يتزعزع تجاه القضية الفلسطينية

تزويد المدارس بـ70 ألف نسخة وافتتاح 18 منشأة.. حصاد وزارة الثقافة في 2023

الأكثر قراءة

الانسحاب من شمال غزة ومخطط جديد.. ماذا يدور فى كواليس مفاوضات الهدنة؟

لمناقشة أسماء الأسرى الفلسطينيين.. كواليس القرار الإسرائيلى لإرسال وفد إلى قطر لإنهاء صفقة التبادل مع حماس

كم شعبان اليوم 2024| النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

سعر الذهب اليوم الأحد 25-2-2024 بالجنيه المصرى والدولار 

سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى البنوك المصرية اليوم

بشاير "رأس الحكمة".. الدولار ينهار لـ40 جنيهًا ومفاجأة عن أسعار الذهب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

التنشئة الصحيحة.. «المتحدة» تستثمر فى مستقبل الوطن

حسين دعسة

اجتماعات باريس.. 5 حلقات تلقى التحية: Bonjour

د.أحمد الخميسى

ذكرى العزيز علاء الديب

وائل لطفي

الخلطة التى يجب أن نتخلص منها

ماجد حبته

زيارة الرئيس الإريترى

د. منى حلمى

الزغاليل والعتاقى

علي سعدة

مغامرة أم مؤامرة

إبراهيم عبدالفتاح

آخر قصيدة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء فى فلسطين خلال يناير الماضى

إسرائيل تؤكد توصل اجتماع باريس لخطوط عريضة.. ومجلس الوزراء الحربى يبحثها اليوم

مستعمرون يدمرون أسلاكًا شائكة جنوب شرق بيت لحم فى الضفة الغربية