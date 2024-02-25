تعليمات هامة من "التعليم" بشأن الأوراق المطلوبة لاستمارة الثانوية العامة 2024

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا إلى المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، بعدم إلزام طلاب الثانوية العامة المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024، عند تقديم الأوراق المطلوبة لاستمارة الثانوية العامة 2024، بشهادة ميلاد حديثة أو مائية.

وشدد الخطاب، المرسل للمديريات، حصلت “الدستور” على نسخة منه، بضرورة الاكتفاء بأي شهادة ميلاد رقم قومي للطالب واضحة البيانات حتى وإن كانت شهادة الميلاد المحفوظة بملف الطالب بالمدرسة، وذلك لعدم تحميل الطالب وولي أمره أعباء مالية أو مشقة.

الأوراق والرسوم المطلوبة لامتحانات الثانوية العامة

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأوراق والرسوم المطلوبة لامتحانات الثانوية العامة 2024، وجاءت كالتالي:

١- تقديم الاستمارة الإلكترونية لامتحانات الثانوية العامة بكافة مشتملاتها.

٢- تقديم أصل شهادة ميلاد الطالب كمبيوتر.

٣- تقديم عدد (١) من صورة بطاقة الرقم القومي للطالب.

٤- تقديم عدد 3 صور حديثة للطالب مقاس 64 على أن تكون مطابقة للصورة الموجودة بالاستمارة الإلكترونية، ويدون عليها اسم الطالب كاملا أسفل الصورة وخلفها وتختم بخاتم الشعار.

٥- تقديم إيصال سداد رسوم دخول الامتحان وقدره 200 جنيه، بالإضافة إلى 10 جنيهات رسم إضافي للطلاب المتقدمين للامتحان للمرة الأولى أو الثانية.

٦- يجب أن يوقع الطالب وولي أمره على الإقرار المرفق بمشتملات الاستمارة بعدم حيازة المحمول أو أي أجهزة إلكترونية أخرى داخل اللجنة.

٧- تعتمد المدارس الاستمارات الإلكترونية ومشتملاتها.

٨- كما يجب أن يسدد الطالب مبلغ 20 جنيها نظير استخراج بيان رسوب للطالب الراسب.

٩- تعمل المدرسة على سداد المبلغ من خلال حوالة بريدية مجمعة لجميع الطلاب الراسبين.

جدير بالذكر، أن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/2024، تنطلق يوم 22 يونيو المقبل، على مستوى الجمهورية.