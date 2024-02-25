20 ألف مخالفة مرورية متنوعة فى يوم

شنت الإدارة العامة للمرور، بوزارة الداخلية، حملات موسعة استهدفت تسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 20457 مخالفة مرورية متنوعة منها 14016 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 368 مخالفة سير دون تراخيص، 45 مخالفة دراجة نارية، 400 مخالفات التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، 3 مخالفات موقف عشوائي، 4 مخالفات شروط التراخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.