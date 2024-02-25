الأحد 25 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

20 ألف مخالفة مرورية متنوعة فى يوم

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

شنت  الإدارة العامة للمرور، بوزارة الداخلية، حملات موسعة استهدفت تسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 20457 مخالفة مرورية متنوعة منها 14016 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 368 مخالفة سير دون تراخيص، 45 مخالفة دراجة نارية، 400 مخالفات التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، 3 مخالفات موقف عشوائي، 4 مخالفات شروط التراخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

الإدارة العامة للمرور الطرق والمحاور إدارات المرور مديريات الأمن وزارة الداخلية

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