بعد حبس خُط دمنهور: سرقت 6 سيارات وأخفيتها فى 3 محافظات

أمرت جهات التحقيق في البحيرة بحبس خُط دمنهور 4 أيام على ذمة التحقيق، عقب ضبطه وبحوزته كمية من الحشيش والأسلحة النارية.

وقد أقر المتهم بحيازته للحشيش بقصد الاتجار، والأسلحة النارية لحماية تجارته المشبوهة، كما كشف عن ارتكابه 6 وقائع سرقات لسيارات بدائرة مركز دمنهور، وقيامه بالتصرف فيها إلى 3 من عملائه سيئي النية في محافظات مطروح وكفرالشيخ والقاهرة.

كانت قد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة قيام (عنصر إجرامى "شديد الخطورة"- سبق اتهامه فى 28 قضية ما بين "مخدرات، سلاح، سرقة" ومطلوب ضبطه فى جنايات وجنح "سرقة بالإكراه ومخدرات وسلاح بدون ترخيص" بإجمالى مدد حبس 109 سنوات) بالاتجار بالمواد المخدرة وكذا ارتكاب عدد من وقائع سرقة السيارات واتخاذه من دائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

تم استهدافه وضبطه وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 2.100 كيلو جرام- بندقية آلية- بندقية خرطوش)، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل المتهم إلى النيابة التي تولت التحقيق.