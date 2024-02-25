الأحد 25 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 14 قضية في حملات أمنية على حائزي المخدرات والأسلحة بـ 3 محافظات

حملات أمنية
حملات أمنية

شنَّ  قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم، حملات موسعة بالتنسيق مع مديريات أمن (الإسكندرية- أسوان- دمياط).

وأسفرت الجهود عن ضبط 6 قضايا «اتجار» في المواد المخدرة ضُبط خلالهم 1.530 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وعدد من الأقراص المخدرة بحوزة 6 متهمين، وضبط 3 قضايا أسلحة بيضاء تتضمن 3 قطع سلاح أبيض بحوزة 3 متهمين، الإسكندرية.

وفي أسوان، تم ضبط 4 قضايا إتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالهم 8،200 كيلو جرام لمخدر الحشيش، 5 كيلو جرام لمخدر البانجو، كمية لمخدر الهيروين، بحوزة 4 متهمين «ـ 3 منهم معلومات جنائية.

وضبط 5 قطع سلاح ناري عبارة عن 5 فرد محلى، تنفيذ 847 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بدمياط من ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالهم 7،750 كيلو جرام لمخدر الحشيش، 8،500 كيلو جرام لمخدر البانجو، 6 كيلو جرامات لمخدر الهيدرو، كمية لمخدر الهيروين.

وضبط 4 فرد محلى وعدد من الطلقات بحوزة 5 متهمين «لـهم معلومات جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

قطاع الأمن العام الأجهزة الأمنية الإسكندرية- أسوان- دمياط أقسام ومراكز الشرطة الإسكندرية أسوان دمياط

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