السبت 24 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تفاصيل قفز فتاة من سيارة خوفا من التحرش بها في الشروق

التحرش
التحرش

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام سيدة بالقفز من سيارة بطريق السويس بنطاق مدينة الشروق.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام سيدة بالقفز من سيارة بطريق السويس بالقاهرة. 

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة  من إحدى المستشفيات بإستقبال (السيدة المشار إليها – مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول) مصابة بجروح بالرأس وإضطراب بدرجة الوعى"لا يمكن إستجوابها". 

أفاد أحد شهود الواقعة )مقيم بدائرة القسم) بأنه حال سيره بطريق السويس بدائرة القسم شاهد المصابة حال قفزها من باب سيارة خلفى "كانت تستقلها" أثناء سيرها، فتوقف لمساعدتها وأبلغته أنها كانت تستقل السيارة المشار إليها "تابعة لإحدى تطبيقات النقل الذكى" ولدى محاولة قائد السيارة معاكستها قامت بالقفز من السيارة خشية تحرشه بها  وتم نقلها للمستشفى عقب ذلك.

تم تحديد وضبط السائق المذكور (له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الجيزة) وبمواجهته قرر أنه حال قيامه بغلق نوافذ السيارة ورش معطر فوجىء بقيام المذكورة بالقفز من السيارة، فقام بإستكمال سيره ولم يتوقف خشية تعرضه للإيذاء.

تم اتخاذ الاجراءات القانونية.

قيام سيدة بالقفز طريق السويس مدينة الشروق وزارة الداخلية قسم شرطة الشروق

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تفاصيل قفز فتاة من سيارة خوفا من التحرش بها في الشروق

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