تاجرا في النقد الأجنبي.. إحالة صاحب مخبز وعامل إلى جنايات القاهرة

أصدر نيابة مدينة نصر، اليوم قرارا يقضي بإحالة صاحب مخبز وعامل، إلى المحاكمة الجنائية في اتهامهما بالإتجار بالنقد الأجنبي والمضاربة بالأسعار خارج السوق المصرفي.

كانت قد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية في القاهرة بقيام عامل وصاحب مخبز في منطقة مدينة نصر أول بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى متخذان من المخبز المشار إليه مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

تم التأكد من صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبصحبتهما عامل بمحل إلكترونيات- مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية وبحوزتهم مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية".

وبمواجهتهم اعترفا المتهمان الأول والثانى بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بالنقد الأجنبى، وأضاف الثالث أنه كان متواجدًا صحبتهما بقصد إستبدال مبالغ مالية من العملة الأجنبية إلى المحلية.