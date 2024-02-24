تحقيقات النيابة مع عصابة الإتجار في النقد الأجنبي بالمعادي

تواصل نيابة المعادي الجزئية، اليوم السبت، التحقيق مع تشكيل عصابي، تخصص في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية.

وتبين أن المتهمين كونوا عصابة للاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، خارج السوق المصرفي، بهدف تحقيق الربح السريع من تجارة العملات الأجنبية، وتبين أنهم كونوا مجموعة على تطبيق واتس آب للتواصل مع عملائهم بهدف تغيير العملات بعيدًا عن الجهات المصرفية المشروعة.



كانت أجهزة الأمن بالقاهرة ضبطت عناصر تشكيل عصابي تخصص في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام علي شاهين تاجر وصاحب محلات ملابس، مقيم بدائرة قسم شرطة المعادي، بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى متخذًا من دائرة قسم شرطة المعادي بالقاهرة مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

أمكن ضبطه حال استقلاله سيارة "ملكه" بالمنطقة، وعثر بحوزته على مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية"، أمكن ضبطهم، وبحوزتهم مبالغ مالية عملات "أجنبية"فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.