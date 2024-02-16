الجمعة 16 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

قرار النيابة فى حريق مصنع أسمنت بكورنيش النيل فى المعادى

حريق
حريق

انتدبت نيابة المعادي الجزئية المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل مصنع أسمنت بمنطقة كورنيش النيل بمنطقة المعادي، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماده دون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغا من شرطة النجدة بنشوب حريق بمصنع أسمنت بكورنيش النيل بالمعادي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين نشوب حريق بخزان مازوت وتم محاصرة النيران وإخمادها دون وقوع إصابات.

وتبين أنه أثناء قيام إحدى معدات بهدم خزان مازوت من الخرسانة حدث شرز أسفر عن اشتعال النيران ببقايا المازوت بالخزان وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

نيابة المعادي المعمل الجنائي حريق مصنع أسمنت كورنيش النيل

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