قرار النيابة فى حريق مصنع أسمنت بكورنيش النيل فى المعادى

انتدبت نيابة المعادي الجزئية المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل مصنع أسمنت بمنطقة كورنيش النيل بمنطقة المعادي، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماده دون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغا من شرطة النجدة بنشوب حريق بمصنع أسمنت بكورنيش النيل بالمعادي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين نشوب حريق بخزان مازوت وتم محاصرة النيران وإخمادها دون وقوع إصابات.

وتبين أنه أثناء قيام إحدى معدات بهدم خزان مازوت من الخرسانة حدث شرز أسفر عن اشتعال النيران ببقايا المازوت بالخزان وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.