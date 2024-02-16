الجمعة 16 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

اختناق 4 أشخاص ونفوق 11 رأس ماشية فى حريق بقصر بغداد بالغربية

جانب من الحريق
جانب من الحريق

أصيب 4 اشخاص بالاختناقات فى حريق  نشب بعدد من حظائر المواشى بقرية قصر بغداد التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية مما أدى إلى  نفوق وإصابة 11 رأس ماشية.

وتلقي اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية إخطارا بنشوب حريق في عدد من حظائر الماشية والعشش الخاصة بالمزارعين بجوار منازلهم.

5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة كفر الزيات ترافقها 5 سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة والفحص نشوب حريق هائل في عدد من الحظائر والعشش ومخلفات قش الأرز بمساحات كبيرة بقرية قصر بغداد بدائرة مركز كفر الزيات، أدت إلى نفوق وإصابة 11 رأس ماشية بحروق بالغة، وتلفيات بجهاز ليزر لتخطيط الأرض الزراعية وماكينة سلاج وماكينة ري وعربة حديدية وماكينة ري وجرار زراعي واحتراق عدد من الألواح والأبواب الخشبية بأحد المنازل بالإضافة إلى احتراق أسقف عدد من الحظائر والعشش و4 دراجات نارية، و4 إطارات لأحد الجرارات الزراعية وتم نقل  المصابين إلى المستشفى.

وحرر محضر بالواقعة واستعجلت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة. 

حريق هائل بقرية قصر بغداد مركز كفر الزيات لمديرية أمن الغربية ومخلفات قش الأرز بجهاز ليزر لتخطيط الأرض

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