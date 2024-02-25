الأحد 25 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 33 قضية اتجار بالعملات الأجنبية بإجمالي 11 مليون جنيه

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية

اعلنت وزارة الداخلية انه إستمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط 33 قضية "إتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 11 مليون جنيه. 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية النقد الأجنبي أسعار العملات السوق المصرفي

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