السبت 24 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

أمن الجيزة يكثف جهوده لكشف ملابسات "جثة عارية" فى الدقى

العثور على جثة
العثور على جثة

تكثف  أجهزة الأمن في الجيزة، اليوم السبت، من جهودها لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة شخص دون ملابس داخل موقف إحدى محطات أتوبيسات النقل العام في الدقي.

مناظرة الجثمان ومعاينة مكان الواقعة كشفت العثور على الجثة داخل "بطانية" وحولها بقع دماء غزيرة مصدرها إصابات في منطقة الحوض.

عقب إخطار النيابة العامة بالواقعة، طلبت نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم تحت تصرفها، لكشف أسباب الوفاة وتحديد توقيت حدوثها بمعرفة الطبيب الشرعي، للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، إضافة إلى تفريغ كاميرات المراقبة.

البداية كانت بتلقي  أجهزة الأمن بلاغًا بالعثور على جثة متوفىِ داخل موقف أتوبيسات نقل عام.

اجهزة الامن جثة شخص ملابسات الجثمان بطانية

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