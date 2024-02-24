السبت 24 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 159 قطعة سلاح و337 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

ضبط سلاح
ضبط سلاح

واصل قطاع الأمن العام، بإشراف اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريات الأمن، شن حملات موسعة بجميع مديريات الأمن، تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 159 قطعة سلاح ناري، 337 قضية مخدرات، وتنفيذ 78084 حكما قضائيًا متنوعًا.

ذكرت الداخلية، في بيان، اليوم السبت أنه "فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن ضبط 159 قطعة سلاح ناري بحوزة 142 متهما".

وأضافت أنه "في مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 78084 حكما قضائيًا متنوعًا، وفى مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط 337 قضية مخدرات مع 370 متهما، وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط 31 متهمًا، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط 17 متهمًا".

وتابعت "فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، تم ضبط 221 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 23185 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال فحص السائقين تم فحص 63 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبينت إيجابية 12 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".

قطاع الأمن العام الامن العام مديريات الأمن ضبط 159 قطعة سلاح نارى حكما قضائي ا متنوع ا الحملات الأمنية

مواد متعلقة

ضبط 4 قضايا تهريب و2096 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

ضبط 300 طربة حشيش بـ2 مليون جنيه فى المنوفية

رفع 42 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع اليوم

سحب 1381 رخصة لعدم وجود الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

482 مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة

القبض على تاجر مخدرات هارب من 109 سنوات سجن في البحيرة

ضبط متهم بحوزته 1.3 مليون قطعة ألعاب نارية فى الفيوم

ضبط عاطلين بتهمة غسل 63 مليون جنيه بمطروح

الأكثر قراءة

اجتماع باريس ضغط على حماس وإسرائيل.. ملامح صفقة باريس لإنهاء حرب غزة

عاجل.. تفاصيل مفاوضات الأهلى لخطف صفقة الزمالك المرتقبة الصيف المقبل

كواليس اجتماع "الأمل الأخير" قبل رمضان.. ضغوط عالمية للوصول إلى هدنة فى غزة

النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس؟

الفصائل الفلسطينية توجه ضربة جديدة للاحتلال فى خان يونس

الحكم فى طعن مرتضى منصور على حبسه لسبه رئيس الأهلى 23 مارس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

"الوثيقة - اللغم".. المطلوب حراك إقليمي دولى لتأكيد الموقف الأمريكى

أحمد عاشور

نحن لا نبيع أرض الوطن

وائل لطفي

الاقتصاد والسياسة

سارة شريف

عقيدة السنوار

صفاء النجار

من مقامات الغضب

ماجد حبته

ما بعد الصفقة الكبرى

منى رجب

خطط إسرائيلية شيطانية وثبات مصر على مواقفها

إبراهيم عبدالفتاح

أقاصيص أقصر من أعمار أبطالها

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يدمرون أسلاكًا شائكة جنوب شرق بيت لحم فى الضفة الغربية

في اليوم الـ141 من العدوان: الاحتلال يكثف قصفه على قطاع غزة

الاحتلال يعتقل شقيقين من برقة ويقتحم مخيم العين فى نابلس