ضبط 159 قطعة سلاح و337 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

واصل قطاع الأمن العام، بإشراف اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريات الأمن، شن حملات موسعة بجميع مديريات الأمن، تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 159 قطعة سلاح ناري، 337 قضية مخدرات، وتنفيذ 78084 حكما قضائيًا متنوعًا.

ذكرت الداخلية، في بيان، اليوم السبت أنه "فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن ضبط 159 قطعة سلاح ناري بحوزة 142 متهما".

وأضافت أنه "في مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 78084 حكما قضائيًا متنوعًا، وفى مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط 337 قضية مخدرات مع 370 متهما، وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط 31 متهمًا، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط 17 متهمًا".

وتابعت "فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، تم ضبط 221 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 23185 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال فحص السائقين تم فحص 63 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبينت إيجابية 12 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".