السبت 24 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط عاطلين بتهمة غسل 63 مليون جنيه بمطروح

حبس
حبس

قررت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخصين بمطروح؛ لاتهامهما بغسل 63 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما غير المشروع في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، بزعم تسفيرهم للخارج.

ذكرت الوزارة في بيانٍ لها اليوم السبت: استمرارًا لجهود أجهزة الوزارة الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية ضد عاطلين – مقيمان بالإسكندرية لقيامهما بغسل أموال حصيلة نشاطهما الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية ومراكب الصيد، وقُدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران بـ63 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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