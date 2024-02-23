الجمعة 23 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

338 قضية مخدرات وتنفيذ 86457 حكمًا قضائيًا متنوعًا خلال 24 ساعة

ضبط مخدرات
ضبط مخدرات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة أسفرت عن ضبط 338 قضية مخدرات، و210 قطع سلاح ناري، وتنفيذ 86457 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط 338 قضية، بإجمالي 374 متهمًا ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (127،728 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (40،150 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (16،762 كيلو جرام).

 كمية من مخدر الهيدرو وزنت (12،820 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت ( 2،645 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت ( 1،464 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (1،109 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (537 جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (460 جرام).

عدد (7964) قرص مخدر.

وفي مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، تم ضبط 210 قطع سلاح ناري، بحوزة 180 متهمًا، وذلك على النحو التالي:

(23) بندقية آلية.

(29) بندقية خرطوش.

 (6) طبنجات.

(152) فرد محلى.

(350) طلقة مختلفة الأعيرة.

 (25) خزينة متنوعة.

 (176) قطعة سلاح أبيض.

وفي مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (86457) حكمًا قضائيًا متنوعًا، وذلك على النحو التالي: 

(365) حكم جناية.

(27026) حكم حبس جزئى.

 (4473) حكم حبس مستأنف.

 (43720) حكم غرامة.

 (10873) مخالفة. 

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية، تم ضبط (2) تشكيل عصابى ضما (7) متهمين ارتكبوا (12) حادثًا متنوعًا.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط عدد (42) متهمًا.

 فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط عدد (17) متهمًا.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط عدد (328) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة عدد (11 سيارة) مُبلغ بسرقتها

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (24730) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (58) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

أجهزة وزارة الداخلية مديريات الأمن قضية مخدرات سلاح نارى مواد مخدرة

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