ضبط 18437 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على جميع الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 18437 مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية، 441 مخالفة سير بدون تراخيص، 53 دراجة نارية مخالفة، 11454 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 25 مخالفة موقف عشوائى، 455 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، 7 مخالفات شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.