ضبط 24736 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة للمرور، بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات موسعة استهدفت تحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 24736 مخالفة مرورية متنوعة بينها 480 مخالفة السير بدون تراخيص.



أسفرت الجهود عن ضبط 50 دراجة نارية مخالفة، 17287 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 19 مخالفة موقف عشوائى، 466 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، 3 مخالفات شروط التراخيص.



تحررت المحاضر اللازمة بالوقائع، والعرض على النيابات المختصة للتحقيق.