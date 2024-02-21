الداخلية تداهم البؤر الخطرة فى أسوان ودمياط

كثفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وقام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن "أسوان- دمياط" بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

أسفرت جهودها فى مديرية أمن أسوان عن ضبط 5 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها 10٫500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 5 كيلوجرامات لمخدر البانجو- كمية لمخدرى "الشابو، الهيروين" بحوزة 5 متهمين، لـ4 منهم معلومات جنائية.

كما تم ضبط 6 قطع سلاح نارى، عبارة عن بندقية خرطوش- 5 فرد محلى- عدد من الطلقات وتنفيذ 846 حكما قضائيا متنوعا.

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط عدد 4 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالها 7٫700 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 6٫500 كيلو جرام لمخدر البانجو- 8 كيلوجرامات لمخدر الهيدرو- كمية لمخدر الهيروين، وكذا 5 فرد محلى وعدد من الطلقات بحوزة 5 متهمين، لـ3 منهم معلومات جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.