الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الداخلية تداهم البؤر الخطرة فى أسوان ودمياط

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

كثفت  أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وقام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن "أسوان- دمياط" بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

أسفرت جهودها فى مديرية أمن أسوان عن ضبط 5 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها 10٫500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 5 كيلوجرامات لمخدر البانجو- كمية لمخدرى "الشابو، الهيروين" بحوزة 5 متهمين، لـ4 منهم معلومات جنائية.

كما تم ضبط 6 قطع سلاح نارى، عبارة عن بندقية خرطوش- 5 فرد محلى- عدد من الطلقات وتنفيذ 846 حكما قضائيا متنوعا.

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط عدد 4 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالها 7٫700 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 6٫500 كيلو جرام لمخدر البانجو- 8 كيلوجرامات لمخدر الهيدرو- كمية لمخدر الهيروين، وكذا 5 فرد محلى وعدد من الطلقات بحوزة 5 متهمين، لـ3 منهم معلومات جنائية.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

أجهزة وزارة الداخلية مكافحة الجريمة الحملات الأمنية المواد المخدرة الأسلحة النارية الذخائر غ

مواد متعلقة

ضبط متهمين سرقا مبلغا ماليا ومصوغات ذهبية من منزل "مسن وزوجته" في طوخ

ضبط مطبعة تبيع كتبًا تعليمية غير مصرح بتداولها في عين شمس

القبض على متهم بغسل 10 ملايين جنيه

سقوط عصابة "الخامات" بالقاهرة

بعد النشر على "فيس بوك".. القبض على المتهم بسرقة قرط ذهبى بالجيزة

تحرير 539 مخالفة لقائدي دراجات نارية لعدم ارتداء "الخوذة"

رفع 43 سيارة ودراجة نارية متهالكة من الشوارع والميادين

تحرير 1474 مخالفة لقائدي سيارات لعدم الالتزام بـ"الملصق الإلكتروني"

الأكثر قراءة

عاجل| ممثل مصر بمحكمة العدل الدولية توضح رؤية القاهرة في الممارسات الإسرائيلية بالأراضي المحتلة

خوفًا من غضب المسلمين.. ذعر فى إسرائيل من قرار المسجد الأقصى

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21-2-2024

مَن هي ياسمين موسى؟.. قدمت مرافعة مصر حول ممارسات إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

موعد بدء صرف مرتبات شهر فبراير.. هل ستكون بالزيادة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

أحمد بهاء الدين شعبان

ألمانيا وإسرائيل: "هتلر" ينهض من رقدته!

مدحت بشاى

وزارة الدفاع ووثائق الفخار الأكتوبرية

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية تعزز نجاح العلاقات الأردنية الأمريكية لصالح قضايا المنطقة

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأي: الإسرائيليون يستبعدون هزيمة جيش الاحتلال لحركة حماس

المدعي العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بحدوث انتهاكات في غزة

عضو بالكنيست يكشف أسباب رفض "شباب إسرائيل" الخدمة العسكرية